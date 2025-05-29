Бєланов назвав фаворита фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ — Інтер

Ігор Бєланов. Фото: Новини.LIVE

Легендарний український футболіст, володар "Золотого м’яча-1986" Ігор Бєланов взяв участь у експозиції володарів трьох "Золотих м’ячів" разом з Андрієм Шевченком та Олегом Блохіним. Крім того, він не забув про фінал Ліги чемпіонов "ПСЖ" — "Інтер".

Свій прогноз на фінал Бєланов розповів порталу Новини.LIVE.

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Бєланов заявив, що обидві команди непередбачувані, але симпатизує більше "ПСЖ", бо вони грають яскравіше за "Інтер". До фіналу він вважав, що переможцем турніру буде "Барселона".

"Дві команди непередбачувані. Я все-таки буду вболівати за "Парі Сен-Жермен", бо вони мені трохи більше подобаються. Клуб з Мілану не так гарно грає, але подивіться самі. Все-таки я думав, що виграє "Барселона", але бачите, як воно сталося", — сказав Бєланов.

Фінал Ліги чемпіонів сезону 2024/2025 років відбудеться 31 травня на стадіоні "Альянц Арена" в Мюнхені. У матчі зійдуться "Парі Сен-Жермен" і "Інтер". Для "ПСЖ" це шанс виграти трофей уперше, а для "Інтеру" це можливість виграти четвертий титул.

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