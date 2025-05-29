Беланов назвал фаворита финала Лиги чемпионов ПСЖ — Интер

Игорь Беланов. Фото: Новини.LIVE

Легендарный украинский футболист, обладатель "Золотого мяча-1986" Игорь Беланов принял участие в экспозиции обладателей трех "Золотых мячей" вместе с Андреем Шевченко и Олегом Блохиным. Кроме того, он не забыл о финале Лиги чемпионов "ПСЖ" — "Интер".

Свой прогноз на финал Беланов рассказал порталу Новини.LIVE.

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Беланов заявил, что обе команды непредсказуемы, но симпатизирует больше "ПСЖ", потому что они играют ярче "Интера". До финала он считал, что победителем турнира будет "Барселона".

"Две команды непредсказуемы. Я все-таки буду болеть за "Пари Сен-Жермен", потому что они мне немного больше нравятся. Клуб из Милана не так хорошо играет, но посмотрите сами. Все-таки я думал, что выиграет "Барселона", но видите, как оно произошло", — сказал Беланов.

Финал Лиги чемпионов сезона 2024/2025 гг. состоится 31 мая на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене. В матче сойдутся "Пари Сен-Жермен" и "Интер". Для "ПСЖ" это шанс выиграть трофей впервые, а для "Интера" это возможность выиграть четвертый титул.

Напомним, портал Новини.LIVE проведет текстовую трансляцию финала Лиги чемпионов-2025.

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