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Бій Маска проти Цукерберга: Макгрегор може стати їхнім тренером

17 липня 2023 12:48
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Агабекян Карен
редактор
Бій Маска проти Цукерберга: Макгрегор може стати їхнім тренером
Макгрегор та президент UFC Дейна Уайт. Фото: UFC
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У США не перестають розкручувати бій одних із найбагатших людей у світі. Другий номер у списку Forbes Ілон Маск зі статком у 146,5 млрд доларів побореться з 26-м номером Марком Цукербергом, активи якого становлять 43 млрд доларів.

До привернення уваги до бою залучили найбільшу зірку у світі MMA Конора Макгрегора.

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Зазначимо, що саме Макгрегор є найбагатшим бійцем MMA. Йому платять величезні гонорари, і до того ж він зробив гарний вклад у бізнес з виробництва віскі.

Ілон Маск, Конор Макгрегор та Марк Цукерберг. Фото: фотоколаж

Конор може попрацювати з мільярдерами

За словами ірландця, він ще не повністю впевнений у тому, що Маск і Цукерберг мають реальні серйозні наміри провести поєдинок.

"Мені цікаво, наскільки серйозно вони налаштовані? Вони дійсно хочуть піти на це? Сподіваюся, це станеться під прапором UFC. Це має статися під прапором UFC. Сподіваюся, що хлопці серйозно налаштовані. Вони можуть мати великі кишені, але дешеві розмови. Я буду радий спостерігати, як все відбувається",  — сказав ірландський боєць.

Якщо ж плани Ілона та Марка серйозні, то Конор готовий допомогти їм, звичайно, за умови, що сам ірландець не готуватиметься до бою. Адже поки невідомо, коли буде бій бізнесменів.

"Чи готовий я допомогти у підготовці одному з них? Я готуюся до бою. Я готовий битися. Попереду багато відмінних боїв. "Мак" готовий до повернення цього року", — зазначив Макгрегор.

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