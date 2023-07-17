Бой Маска против Цукерберга: Макгрегор может стать их тренером

Макгрегор и президент UFC Дэйна Уайт. Фото: UFC

В США не перестают раскручивать бой одних из самых богатых людей в мире. Второй номер в списке Forbes Илон Маск с состоянием в 146,5 млрд долларов сразится с 26-м номером Марком Цукербергом, активы которого составляют 43 млрд долларов.

К привлечению внимания к бою привлекли самую большую звезду в мире MMA Конора Макгрегора.

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Отметим, что именно Макгрегор является самым богатым бойцом MMA. Ему платят огромные гонорары и к тому же он сделал хорошее вложение в бизнес по производству виски.

Илон Маск, Конор Макгрегор и Марк Цукерберг. Фото: фотоколлаж

Конор может поработать с миллиардерами

По словам ирландца, он еще не полностью уверен в том, что у Маска и Цукерберга реально серьезные намерения провести поединок.

"Мне интересно, насколько серьезно они настроены? Они действительно хотят пойти на это? Надеюсь, это произойдет под флагом UFC. Это должно произойти под знаменем UFC. Надеюсь, что парни серьезно настроены. У них могут быть большие карманы, но дешевые разговоры. Я буду рад наблюдать, как все происходит", — сказал ирландский боец.

Если же планы Илона и Марка серьезные, то Конор готов помочь им, конечно, при условии, что сам ирландец не будет готовиться к бою. Пока ведь неизвестно, когда будет бой бизнесменов.

"Готов ли я помочь в подготовке одному из них? Я готовлюсь к бою. Я готов драться. Впереди много отличных боев. "Мак" готов к возращению в этом году", — отметил Макгрегор.

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