Маск против Цукерберга: экс-чемпион UFC назвал фаворита поединка

Илон Маск и Марк Цукерберг. Фото: Bloomberg

На полном серьезе в мире единоборств продолжает раскручиваться бой одних из самых богатых людей в мире. Второй номер в списке Forbes Илон Маск с состоянием в 146,5 млрд долларов сразится с 26-м номером Марком Цукербергом, активы которого составляют 43 млрд долларов.

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо назвал фаворита схватки, передает портал Middl Eeasy.

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Генри Сехудо после боя с Диллашоу. Фото: UFC

Маск выглядит предпочтительнее

По словам Сехудо, бой скорее всего состоится, но он допускает, что у Маска и Цукерберга может не найтись достаточного количества времени для тренировок.

"Есть ли у них время для тренировок? Когда ты бизнесмен такого уровня, твой телефон постоянно звонит. Один парень директор одной из самых крупнейших электроэнергетических компаний, а у другого крупнейшая компания, связанная с социальными сетями", — сказал Сухудо.

Также Сехудо назвал фаворита поединка. По его словам, Маск выглядит предпочтительнее.

Отметим, что Генри забыл о том, что Цукерберг уже выигрывал турниры по бразильскому джиу-джитсу.

"Разбирая этот бой, можно сказать, что у Маска есть преимущество, ведь он немного тяжелее и, как я зною, он практиковался в джиу-джитсу. Он старше, но со стороны кажется, что немного сообразительней и является стратегом", — добавил Сехудо.

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