Бой Маска против Цукерберга: легенда UFC хочет тренировать создателя "Теслы"

Илон Маск проведет бой против Марка Цукерберга. Фото: фотоколлаж

В мире единоборств готовится самый большой поединок в истории. Второй номер в списке самых богатых людей мира Илон Маск с состоянием в 146,5 млрд долларов сразится с 26-м номером Марком Цукербергом, активы которого составляют 43 млрд долларов.

Безумная идея о поединке пришла Маску из-за возникшей конкуренции, сообщил портал Новини.LIVE.

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Цукерберг является создателем компании Meta, которой принадлежат Facebook и Instagram, и ранее его бизнес никак не конкурировал с империей Маска. Это было до того момента пока Илон не начал критиковать Facebook, а затем не приобрел Twitter. Когда бизнесы миллиардеров начали соприкасаться, Марк разозлил своего конкурента заявлением, что вскоре запустит аналог Twitter под названием Threads.

Илон Маск. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

И Маска понесло

Создатель "Теслы" воспринял слова Цукерберга как вызов в прямом смысле этого слова и ответил жестко.

"Я готов к поединку в клетке, если он готов, лол", — написал Илон.

Отметим, что мама Маска Мэй призвала сына сражаться только на словах, а не заниматься рукоприкладством. Она даже писала в соцсетях, что отменила поединок.

Цукерберг согласился на поединок, а Маск назначил место — бой состоится в Лас-Вегасе в Октагоне UFC.

За организацию поединка лично взялся глава UFC Дэйна Уайт. По его словам, Цукерберг позвонил ему первым с предложением организовать бой. Затем глава промоушена перезвонил Маску и получил подтверждение.

"Послушайте, если парни настроены серьезно, то они обратились по адресу. Я зарабатываю на жизнь тем, что устраиваю бои. Если они действительно хотят драться, мы найдем способ сделать это. Я абсолютно положительно оцениваю возможность этого боя", — сказал Уайт.

По словам главы UFC, бой Маска против Цукерберга побьет все рекорды по продажам платных трансляций.

Маску будет тяжело с Цукербергом, который уже давно ломает людей в БЖЖ. Фото: The Times

Канадская легенда MMA и бывший чемпион UFC в полусреднем и среднем весах Джордж Сент-Пьер в соцсетях не прошел стороной этот бой и предложил помочь Маску с подготовкой.

"Илон Маск, я ваш большой поклонник. Для меня было бы за честь помочь вам и стать вашим партнером по тренировкам для боя против Марка Цукерберга", — написал Сент-Пьер в Twitter.

Интересно, что Цукербергу с тренировками готов помогать действующий боец UFC Чарльз Оливейра, который хочет получить долю хайпа от этого боя. Можно предположить, что судить такой поединок должен Конор Макгрегор. Конечно, если его суд не приговорит к тюремному заключению по очередному обвинению в изнасиловании.

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