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Макгрегор не проведет бой в 2023 году: у бойца проблемы с допингом

21 июня 2023 19:47
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Агабекян Карен
редактор
Макгрегор не проведет бой в 2023 году: у бойца проблемы с допингом
Конор Макгрегор на финале НБА. Фото: Kyle Terada-USA TODAY Sports
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Возвращение бывшего чемпиона UFC в полулегком и легком весах Конора Макгрегора в Октагон в 2023-м году не состоится. И проблема не в обвинениях изнасиловании.

Не позволит Конору подраться Антидопинговое агентство США (USADA), сообщил портал Essentially Sports.

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Ранее Макгрегор и опытный легковес Майкл Чендлер стали тренерами реалити-шоу TUF 31. В конце проекта бойцы должны были подраться друг с другом. Сейчас этот поединок под угрозой срыва.

Макгрегор пропустил дедлайн USADA

UFC тесно сотрудничает с Антидопинговым агентством США и поэтому, для получения поединка любой боец должен пройти тестирование на допинг в течение полугода.

Для "Ноториуса", длительное время не сдававшего тесты, в USADA назначили дату, до которой он должен был вернуться в этот пул. Однако ирландец пропустил дедлайн и потерял все шансы на проведение поединка в этом году.

Из-за действий Макгрегора оказался под угрозой его поединок с Чендлером. Сейчас неизвестно, готов ли Майкл ждать Конора до следующего года.

Отметим, ранее "Ноториус" в очередной раз обвинили в сексуальном насилии. На этот раз боец якобы изнасиловал девушку на матче финала НБА.

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