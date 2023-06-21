Макгрегор не проведе бій у 2023 році: у бійця проблеми з допінгом

Конор Макгрегор на фіналі НБА. Фото: Kyle Terada-USA TODAY Sports

Повернення колишнього чемпіона UFC у напівлегкій та легкій вазі Конора Макгрегора до Октагона у 2023 році не відбудеться. І проблема не в звинуваченнях зґвалтуванні.

Не дозволить Конору побитися Антидопінгове агентство США (USADA), повідомив портал Essentially Sports.

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Раніше Макгрегор і досвідчений легковаговик Майкл Чендлер стали тренерами реаліті-шоу TUF 31. Наприкінці проєкту бійці мали битися один з одним. Нині цей поєдинок під загрозою зриву.

Макгрегор пропустив дедлайн USADA

UFC тісно співпрацює з Антидопінговим агентством США і тому для отримання поєдинку будь-який боєць має пройти тестування на допінг протягом півроку.

Для "Ноторіуса", який тривалий час не здавав тести, в USADA призначили дату, до якої він мав повернутися в цей пул. Проте ірландець пропустив дедлайн та втратив усі шанси на проведення поєдинку цього року.

Через дії Макгрегора опинився під загрозою його поєдинок із Чендлером. Наразі невідомо, чи готовий Майкл чекати Конора до наступного року.

Зазначимо, раніше "Ноторіус" вкотре звинуватили у сексуальному насильстві. Цього разу боєць нібито зґвалтував дівчину на матчі фіналу НБА.

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