Бій Маска проти Цукерберга: легенда UFC хоче тренувати творця "Тесли"

Ілон Маск проведе бій проти Марка Цукерберга. Фото: фотоколаж

У світі єдиноборств готується найбільший поєдинок в історії. Другий номер у списку найбагатших людей світу Ілон Маск зі статком у 146,5 млрд доларів побореться з 26-м номером Марком Цукербергом, активи якого становлять 43 млрд доларів.

Шалена ідея про поєдинок прийшла Маску через конкуренцію, повідомив портал Новини.LIVE.

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Цукерберг є творцем компанії Meta, якій належать Facebook та Instagram, й раніше його бізнес ніяк не конкурував з імперією Маска. Це було до того моменту, поки Ілон не почав критикувати Facebook, а потім не придбав Twitter. Коли бізнеси мільярдерів почали торкатися один одного Марк розлютив свого конкурента заявою, що незабаром запустить аналог Twitter під назвою Threads.

Ілон Маск. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

І Маска понесло

Творець "Тесла" сприйняв слова Цукерберга як виклик у прямому сенсі цього й відповів жорстко.

"Я готовий до поєдинку в клітці, якщо він готовий, лол", — написав Ілон.

Зазначимо, що мама Маска Мей закликала сина битися лише на словах, а не займатися рукоприкладством. Вона навіть писала в соцмережах, що скасувала поєдинок.

Цукерберг погодився на поєдинок, а Маск призначив місце — бій відбудеться у Лас-Вегасі в Октагоні UFC.

За організацію поєдинку особисто взявся голова UFC Дейна Уайт. За його словами, Цукерберг зателефонував йому першим із пропозицією організувати бій. Потім голова промоції передзвонив Маску і отримав підтвердження.

"Послухайте, якщо хлопці налаштовані серйозно, то вони звернулися за адресою. Я заробляю на життя тим, що влаштовую бої. Якщо вони справді хочуть битися, ми знайдемо спосіб зробити це. Я абсолютно позитивно оцінюю можливість цього бою", — сказав Уайт.

За словами глави UFC, бій Маска проти Цукерберга поб'є всі рекорди з продажу платних трансляцій.

Маску буде важко із Цукербергом, який уже давно ламає людей в БЖЖ. Фото: The Times

Канадська легенда MMA та колишній чемпіон UFC у напівсередній та середній вагах Джордж Сент-П'єр у соцмережах не пройшов стороною цей бій і запропонував допомогти Маску з підготовкою.

"Ілон Маск, я ваш великий шанувальник. Для мене було б за честь допомогти вам і стати вашим партнером з тренувань для бою проти Марка Цукерберга", — написав Сент-П'єр у Twitter.

Цікаво, що Цукербергу з тренуваннями готовий допомагати боєць UFC Чарльз Олівейра, який хоче отримати частку хайпа від цього бою. Можна припустити, що судити такий поєдинок повинен Конор Макгрегор. Звичайно, якщо його суд не ув'язнить за чергове звинувачення у зґвалтуванні.

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