Маск проти Цукерберга: ексчемпіон UFC назвав фаворита поєдинку

Ілон Маск та Марк Цукерберг. Фото: Bloomberg

На повному серйозі у світі єдиноборств продовжує розкручуватися бій одних із найбагатших людей у світі. Другий номер у списку Forbes Ілон Маск зі статком у 146,5 млрд доларів побореться з 26-м номером Марком Цукербергом, активи якого становлять 43 млрд доларів.

Ексчемпіон UFC у двох вагових категоріях та олімпійський чемпіон з вільної боротьби Генрі Сехудо назвав фаворита поєдинку, передає портал Middl Eeasy .

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Наразі організація поєдинку Маска і Цукерберга доручена главі UFC Дейні Уайту, який стверджує, що на нас чекає бій, на якому найбільше зароблять в історії спорту.

Генрі Сехудо після бою з Діллашоу. Фото: UFC

Маск виглядає краще

За словами Сехудо, бій швидше за все відбудеться, але він припускає, що Маск та Цукерберг можуть не знайти достатньої кількості часу для тренувань.

"Чи є у них час для тренувань? Коли ти бізнесмен такого рівня, твій телефон постійно дзвонить. Один хлопець директор однієї з найбільших електроенергетичних компаній, а в іншого - найбільша компанія, пов'язана із соціальними мережами", — сказав Сухудо.

Також Сехудо назвав фаворита поєдинку. За його словами, Маск виглядає краще.

Зазначимо, що Генрі забув про те, що Цукерберг уже вигравав турніри з бразильського джиу-джитсу.

"Розбираючи цей бій, можна сказати, що Маск має перевагу, адже він трохи важчий і, як я знаю, він практикувався в джіу-джитсу. Він старший, але з боку здається, що трохи кмітливіший і є стратегом", — додав Сехудо. .

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