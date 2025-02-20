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Бій між Дюбуа та Паркером під загрозою зриву — що сталося

20 лютого 2025 20:21
Олексій Паламарчук - Редактор
Бій Дюбуа — Паркер можуть скасувати — що відомо
Даніель Дюбуа проти Джозефа Паркера. Фото: Mark Robinson / Matchroom Boxing
Олексій Паламарчук - Редактор

У суботу, 22 лютого, у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді планується великий вечір боксу. На жаль, один із найважливіших поєдинків вечора зараз знаходиться під загрозою зриву.

Бій між британцем Даніелем Дюбуа та новозеландцем Джозефом Паркером знаходиться під загрозою зриву, пише The Ring

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Поєдинок, який мав стати одним із центральних на вечорі боксу, може не відбутися. І вже відомі причини. 

Чому бій Дюбуа — Паркер можуть скасувати

За даними ЗМІ, Дюбуа захворів та зараз перебуває під наглядом лікарів. Якщо він все ж таки не зможе вийти на бій, організатори розглянуть його заміну.

Паркер може вийти у ринг проти іншого боксера, але це вже не буде боєм за титул.

Журналісти вказують, що можливими кандидатами на бій проти Паркера можуть бути Лоуренс Околі, Девід Аделей та Мурад Алієв.

Нагадаємо, у донецькому "Шахтарі" знайшли заміну для важливого гравця оборони. 

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