Бій Дюбуа — Паркер можуть скасувати — що відомо

Даніель Дюбуа проти Джозефа Паркера. Фото: Mark Robinson / Matchroom Boxing

У суботу, 22 лютого, у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді планується великий вечір боксу. На жаль, один із найважливіших поєдинків вечора зараз знаходиться під загрозою зриву.

Бій між британцем Даніелем Дюбуа та новозеландцем Джозефом Паркером знаходиться під загрозою зриву, пише The Ring.

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‼️ The Ring has learned that IBF heavyweight world champion Daniel Dubois is sick and is currently being evaluated by a doctor. A replacement is being pursued in the event that Dubois is unable to move forward with his defense against Joseph Parker on Saturday night. pic.twitter.com/7DbYg7gCEA — Ring Magazine (@ringmagazine) February 20, 2025

Чому бій Дюбуа — Паркер можуть скасувати

За даними ЗМІ, Дюбуа захворів та зараз перебуває під наглядом лікарів. Якщо він все ж таки не зможе вийти на бій, організатори розглянуть його заміну.

Паркер може вийти у ринг проти іншого боксера, але це вже не буде боєм за титул.

Журналісти вказують, що можливими кандидатами на бій проти Паркера можуть бути Лоуренс Околі, Девід Аделей та Мурад Алієв.

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