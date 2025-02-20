Бой Дюбуа - Паркер могут отменить — что известно

Даниэль Дюбуа против Джозефа Паркера. Фото: Mark Robinson / Matchroom Boxing

В субботу, 22 февраля, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде планируется большой вечер бокса. К сожалению, один из важнейших поединков вечера сейчас находится под угрозой срыва.

Бой между британцем Даниэлем Дюбуа и новозеландцем Джозефом Паркером находится под угрозой срыва, пишет The Ring.

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‼️ The Ring стало известно, что чемпион мира в тяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа болен и в настоящее время находится на обследовании у врача. В настоящее время ведется поиск замены на случай, если Дюбуа не сможет продолжить защиту против Джозефа Паркера в субботу вечером. pic.twitter.com/7DbYg7gCEA - Ring Magazine (@ringmagazine) 20 февраля 2025 г.

Почему бой Дюбуа — Паркер могут отменить

По данным СМИ, Дюбуа заболел и сейчас находится под наблюдением врачей. Если он все же не сможет выйти на бой, организаторы рассматривают его замену.

Паркер может выйти в ринг против другого боксера, но это уже не будет боем за титул.

Журналисты указывают, что возможными кандидатами на бой против Паркера могут быть Лоуренс Околи, Дэвид Аделей и Мурад Алиев.

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