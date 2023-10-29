Бій Усика та Ф’юрі у грудні 2023 не відбудеться

Ф'юрі та Усик. Фото: Reuters

Нокдаун Тайсона Ф`юрі у бою з Нганну поставив бій британця з Усиком у небезпечне становище. Після поєдинку промоутер "циганського короля" заявив, що у грудні бій точно не відбудеться.

Коментарі дієвих осіб у матеріалі Новини.LIVE.

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Промоутер Френк Воррен, який представляє інтереси чемпіона WBC у надважкому дивізіоні Тайсона Ф'юрі, заявив, що його клієнт не буде готовим до бою з українцем Олександром Усиком, який планується на 23 грудня.

"Ні, ми не будемо призначати цю дату (23 грудня). Тайсон не буде готовий вийти на ринг у грудні. У нього був сьогодні дуже-дуже важкий бій. Йому знадобиться час, щоб відновитися. Коли він повернеться до тренувань, залишиться п'ять або шість тижнів до бою проти Усика. Тож у грудні цього не станеться", — заявив Воррен.

Чи серйозна травма у Ф'юрі

Сам Ф'юрі висловився також неоднозначно висловився після бою з Френсісом Нганну.

"Що це було? Я виграв. Ось що це було. Піду додому, відпочину та подивлюся, що буде далі", — сказав Тайсон.

You would’ve thought Tyson Fury was the MMA fighter in that ring tonight 😭



• Went for a takedown

• Landed an illegal elbow on Francis

• Got knocked down and should’ve lost 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/hvaU7wuyF5 — Aqua 🦆 (@AquaFighting) October 29, 2023

Після цього представник Боба Арума засумнівався у проведенні бою 23 грудня.

"Я вважаю, що точну дату ще не оголошено. У Тайсона пошкодження, так що марно призначати дату, якщо у нього забій на маківці. Подивимося, як це лікується. Але цей бій відбудеться", — наводить слова Уоррена Boxingscene.

Нагадаємо, британець підписав з Усиком контракт на бій, де сказано, що їхній поєдинок має відбутися 23 грудня у Саудівській Аравії.

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