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Бій Усика та Ф’юрі у грудні 2023 не відбудеться

29 жовтня 2023 12:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Бій Усика та Ф’юрі у грудні 2023 не відбудеться
Ф'юрі та Усик. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Нокдаун Тайсона Ф`юрі у бою з Нганну поставив бій британця з Усиком у небезпечне становище. Після поєдинку промоутер "циганського короля" заявив, що у грудні бій точно не відбудеться.

Коментарі дієвих осіб у матеріалі Новини.LIVE.

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Промоутер Френк Воррен, який представляє інтереси чемпіона WBC у надважкому дивізіоні Тайсона Ф'юрі, заявив, що його клієнт не буде готовим до бою з українцем Олександром Усиком, який планується на 23 грудня.

 "Ні, ми не будемо призначати цю дату (23 грудня). Тайсон не буде готовий вийти на ринг у грудні. У нього був сьогодні дуже-дуже важкий бій. Йому знадобиться час, щоб відновитися. Коли він повернеться до тренувань, залишиться п'ять або шість тижнів до бою проти Усика. Тож у грудні цього не станеться", — заявив Воррен.

Чи серйозна травма у Ф'юрі

Сам Ф'юрі висловився також неоднозначно висловився після бою з Френсісом Нганну.

"Що це було? Я виграв. Ось що це було. Піду додому, відпочину та подивлюся, що буде далі", — сказав Тайсон.

Після цього представник Боба Арума засумнівався у проведенні бою 23 грудня.

"Я вважаю, що точну дату ще не оголошено. У Тайсона пошкодження, так що марно призначати дату, якщо у нього забій на маківці. Подивимося, як це лікується. Але цей бій відбудеться", — наводить слова Уоррена Boxingscene.

Нагадаємо, британець підписав з Усиком контракт на бій, де сказано, що їхній поєдинок має відбутися 23 грудня у Саудівській Аравії.

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