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Бой Усика и Фьюри в декабре 2023 года не состоится

29 октября 2023 12:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Бой Усика и Фьюри в декабре 2023 года не состоится
Фьюри и Усик. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Нокдаун Тайсона Фьюри в бою с Нганну поставил бой британца с Усиком в опасное положение. После поединка промоутер "цыганского короля" заявил, что в декабре сражение точно не состоится.

Комментарии действующих лиц в материале Новини.LIVE

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Промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы чемпиона WBC в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри, заявил, что его клиент не будет готов к бою с украинцем Александром Усиком, который планируется на 23 декабря.

"Нет, мы не будем назначать эту дату (23 декабря). Тайсон не будет готов выйти на ринг в декабре. У него было сегодня очень тяжелое сражение. Ему понадобится время, чтобы восстановиться. Когда он вернется к тренировкам, останется п' ять или шесть недель до боя против Усика. Так что в декабре этого не произойдет", — заявил Уоррен.

Серьезная ли травма у Фьюри

Сам Фьюри высказался и неоднозначно высказался после боя с Фрэнсисом Нганну.

"Что это было? Я выиграл. Вот что это было. Пойду домой, отдохну и посмотрю, что будет дальше", — сказал Тайсон.

После этого представитель Боба Арума усомнился в проведении боя 23 декабря.

"Я считаю, что точная дата еще не объявлена. У Тайсона повреждение, так что бесполезно назначать дату, если у него убой на макушке. Посмотрим, как это лечится. Но этот бой состоится", — приводит слова Уоррена Boxingscene.

Напомним, британец подписал с Усиком контракт на бой, где сказано, что их поединок должен пройти 23 декабря в Саудовской Аравии.

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