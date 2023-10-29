Бой Усика и Фьюри в декабре 2023 года не состоится
Нокдаун Тайсона Фьюри в бою с Нганну поставил бой британца с Усиком в опасное положение. После поединка промоутер "цыганского короля" заявил, что в декабре сражение точно не состоится.
Комментарии действующих лиц в материале Новини.LIVE
Промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы чемпиона WBC в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри, заявил, что его клиент не будет готов к бою с украинцем Александром Усиком, который планируется на 23 декабря.
"Нет, мы не будем назначать эту дату (23 декабря). Тайсон не будет готов выйти на ринг в декабре. У него было сегодня очень тяжелое сражение. Ему понадобится время, чтобы восстановиться. Когда он вернется к тренировкам, останется п' ять или шесть недель до боя против Усика. Так что в декабре этого не произойдет", — заявил Уоррен.
Серьезная ли травма у Фьюри
Сам Фьюри высказался и неоднозначно высказался после боя с Фрэнсисом Нганну.
"Что это было? Я выиграл. Вот что это было. Пойду домой, отдохну и посмотрю, что будет дальше", — сказал Тайсон.
You would've thought Tyson Fury was the MMA fighter in that ring tonight 😭— Aqua 🦆 (@AquaFighting) October 29, 2023
• Went for a takedown
• Районный иллюстрированный союз на Франции
• Got knocked down and should've lost 🤷🏻♂️ pic.twitter.com/hvaU7wuyF5
После этого представитель Боба Арума усомнился в проведении боя 23 декабря.
"Я считаю, что точная дата еще не объявлена. У Тайсона повреждение, так что бесполезно назначать дату, если у него убой на макушке. Посмотрим, как это лечится. Но этот бой состоится", — приводит слова Уоррена Boxingscene.
Напомним, британец подписал с Усиком контракт на бой, где сказано, что их поединок должен пройти 23 декабря в Саудовской Аравии.
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