Бійця UFC Ахмада Хассанзаде арештували за сексуальні злочини

Глава UFC Дейна Вайт. Фото: USA Today

Напередодні турніру UFC Kansas City сталася шокова подія з учасником турніру, легковаговиком з Афганістану Ахмадом Хассанзаде. Бійця арештувала поліція Сакраменто.

Для Хассанзаде це мав бути дебютний поєдинок в UFC, повідомив портал MMA Fighting.

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Ахмад Хассанзаде. Фото: USA Today

За що арештували бійця UFC

Афганського бійця заарештували за звинуваченнями у сексуальних злочинах проти неповнолітньої. Про це йдеться в документах поліції.

Правоохоронці підозрюють 28-річного бійця у двох тяжких злочинах, зокрема у непристойних діях із дитиною до 14 років.

Хассанзаде наразі перебуває у в’язниці округу Сакраменто із заставою у розмірі 400 тисяч доларів. Судове слухання у справі призначене на 22 квітня.

Також Хассанзаде виключили із запланованого поєдинку проти Евана Елдера на турнірі UFC Fight Night, що відбудеться 26 квітня.

В UFC оголосили, що Елдер тепер зустрінеться з новачком промоушену Гейджем Янгом.

Хассанзаде здобув контракт з UFC після перемоги сабмішеном у третьому раунді над Діланом Мантелло на Dana White’s Contender Series у вересні 2024 року.

Після арешту в UFC оперативно розірвали контракт із бійцем, що підтвердили офіційні представники промоушену.

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