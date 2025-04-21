Бойца UFC Ахмада Хассанзаде арестовали за сексуальные преступления

Глава UFC Дейна Уайт. Фото: USA Today

Накануне турнира UFC Kansas City произошло шокирующее событие с участником турнира, легковесом из Афганистана Ахмадом Хассанзаде. Бойца арестовала полиция Сакраменто.

Для Хассанзаде это должен был быть дебютный поединок в UFC, сообщил портал MMA Fighting.

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Ахмад Хассанзаде. Фото: USA Today

За что арестовали бойца UFC

Афганского бойца арестовали по обвинениям в сексуальных преступлениях против несовершеннолетней. Об этом говорится в документах полиции.

Правоохранители подозревают 28-летнего бойца в двух тяжких преступлениях, в частности в непристойных действиях с ребенком до 14 лет.

Хассанзаде сейчас находится в тюрьме округа Сакраменто с залогом в размере 400 тысяч долларов. Судебное слушание по делу назначено на 22 апреля.

Также Хассанзаде исключили из запланированного поединка против Эвана Элдера на турнире UFC Fight Night, который состоится 26 апреля.

В UFC объявили, что Элдер теперь встретится с новичком промоушена Гейджем Янгом.

Хассанзаде получил контракт с UFC после победы сабмишеном в третьем раунде над Диланом Мантелло на Dana White's Contender Series в сентябре 2024 года.

После ареста в UFC оперативно разорвали контракт с бойцом, что подтвердили официальные представители промоушена.

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