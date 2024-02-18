Білодід, Курченко та Литвиненко вибороли медалі на Grand Slam з дзюдо у Баку

Дар'я Білодід. Фото: Twitter/europeanjudo

Українські дзюдоїстки успішно виступили на престижному турнірі серії Grand Slam у Баку. Дар’я Білодід повернулась та виграла бронзу, Юлія Курченко стала срібною призеркою, а Єлизавета Литвиненко теж виборола бронзу.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет в Україні, передає Новини.LIVE.

Перший змагальний день турніру серії Grand Slam в Баку приніс медаль Дар’ї Білодід, яка вперше за пів року взяла участь у змаганнях.

У поєдинку за третє місце з бронзовою медалісткою чемпіонату світу серед юніорів-2023 Юлі Берскенс Дар’я не залишила шансів суперниці, виконавши два результативні кидки на "Ваза-арі" в основний час і тим самим здобула п’яту для себе нагороду з турнірів IJF World Tour у новій для себе ваговій категорії.

Курченко та Литвиненко сперечалися між собою

Медальною також стала вагова категорія до 78 кг. На п'єдестал пошани зійшли одразу дві наші спортсменки. Юлія Курченко стала срібною призеркою, а Єлизавета Литвиненко виборола бронзу.

Зазначимо, що українські дзюдоїстки зустрілися між собою на стадії чвертьфіналу, доля якого вирішилася по третьому "шидо", що отримала на останній хвилині основного часу Литвиненко.

Єлизавета далі оформила бронзову і, до речі, першу в кар'єрі, медаль Grand Slam, успішно впоравшись з обома суперницями у втішній сітці:" іппоном" достроково з Лоріаной Кукой з Косово та на "голден скор" зі словенкою Меткою Лобнік.

Курченко у півфіналі декласувала німкеню Анну Монту Олек, після чого у головному поєдинку дня все ж поступилася у додатковий час досвідченій триразовій медалістці чемпіонату світу Гюше Стенгейс з Нідерландів.

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