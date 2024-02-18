Белодид, Курченко и Литвиненко завоевали медали на Grand Slam по дзюдо в Баку

Дарья Белодид. Фото: Twitter/europeanjudo

Украинские дзюдоистки успешно выступили на престижном турнире серии Grand Slam в Баку. Дарья Белодид вернулась и выиграла бронзу, Юлия Курченко стала серебряным призером, а Елизавета Литвиненко тоже добыла в борьбе бронзу.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет в Украине, сообщает Новини.LIVE.

Первый соревновательный день турнира серии Grand Slam в Баку принес медаль Дарьи Белодид, которая впервые за полгода приняла участие в соревнованиях.

В поединке за третье место с бронзовой медалисткой чемпионата мира среди юниоров-2023 Юли Берскенс Дарья не оставила шансов сопернице, выполнив два результативных броска на "Ваза-ари" в основное время и тем самым получила пятую для себя награду из турниров IJF. World Tour в новой для себя весовой категории.

Курченко и Литвиненко спорили между собой

Медальной стала весовая категория до 78 кг. На пьедестал почета взошли сразу две наших спортсменки. Юлия Курченко стала серебряным призером, а Елизавета Литвиненко завоевала бронзу.

Отметим, что украинские дзюдоистки встретились между собой на стадии четвертьфинала, судьба которого решилась по третьему "шидо", получившему на последней минуте основного времени Литвиненко.

Елизавета дальше оформила бронзовую и, кстати, первую в карьере, медаль Grand Slam, успешно справившись с обеими соперницами в утешительной сетке: "иппоном" досрочно с Лорианой Кукой из Косово и на "голден скор" со словенкой Меткой Лобник.

Курченко в полуфинале деклассировала немку Анну Монту Олек, после чего в главном поединке дня все же уступила в дополнительное время опытной трехкратной медалистке чемпионата мира Гюше Стенгейс из Нидерландов.

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