Дар'я Білодід оголосила про трагічну втрату — що сталося

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід. Фото: instagram.com/dariabilodid7

У відомої української спортсменки сталася трагедія. Вона розповіла про неї у соцмережі.

Дзюдоїстка Дар'я Білодід у своєму Instagram зворушливо попрощалася з домашнім улюбленцем, пише портал Новини.LIVE.

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Це був песик, його звали Чакі. Судячи з фото, він прожив з Дар'єю дуже довгий час.

Що написала Білодід

"Прощавай, мій найсильніший маленький хлопчик. Ти був особливим собакою, з дуже сильним духом. Ти частина моєї душі, дякую тобі за все. Люблю тебе, Чакі", — написала українська спортсменка.

Вона показала безліч кадрів з Чакі, починаючи із самого дитинства.

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