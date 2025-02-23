Дарья Белодед объявила о трагической утрате — что произошло

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед. Фото: instagram.com/dariabilodid7

У известной украинской спортсменки произошла трагедия. Она рассказала о ней в соцсети.

Дзюдоистка Дарья Белодед в своем Instagram трогательно попрощалась с домашним любимцем, пишет портал Новини.LIVE.

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Это был песик, его звали Чаки. Судя по фото, он прожил с Дарьей очень долгое время.

Что написала Белодед

"Прощай, мой самый сильный маленький мальчик. Ты был особенной собакой, с очень сильным духом. Ты часть моей души, спасибо тебе за все. Люблю тебя, Чаки", — написала украинская спортсменка.

Она показала множество кадров с Чаки, начиная с самого детства.

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