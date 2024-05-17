Білодід пропустить чемпіонат світу-2024 — відома причина

Дар'я Білодід після перемоги на турнірі. Фото: instagram.com/dariabilodid7/

Лідер та зірка збірної України з дзюдо Дар'я Білодід не візьме участі у важливому турнірі. Спортсменка пропустить чемпіонат світу-2024.

Білодід не поїде до Абу-Дабі у складі національної команди, повідомляє Федерація дзюдо України.

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Багаторазова чемпіонка Європи та світу з дзюдо Дар'я Білодід не візьме участі у Кубку Світу-2024, який стартує 19 травня в ОАЕ. Українська спортсменка зазнала травми й буде змушена витратити декілька тижнів на відновлення.

Дар'я Білодід у домашній обстановці. Фото: instagram.com/dariabilodid7/

Коли Білодід повернеться до збірної України

У національній Федерації дзюдо заспокоїли вболівальників та пояснили, що травма 23-річної спортсменки не є складною. Бронзова призерка Олімпіади-2020 незабаром знову зможе тренуватися.

Білодід змушена пропустити ЧС-2024 через те, що є побоювання щодо її участі в Олімпійських Іграх-2024. Дзюдоїстка збирається до Парижа як однієї з фавориток турніру. Відмова від чемпіонату світу є запобіжним заходом. Білодід зможе поїхати до Франції.

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