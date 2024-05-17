Белодед пропустит чемпионат мира-2024 — известна причина

Дарья Белодед после победы на турнире. Фото: instagram.com/dariabilodid7/

Лидер и звезда сборной Украины по дзюдо Дарья Белодед не примет участия в важном турнире. Спортсменка пропустит чемпионат мира-2024.

Белодед не поедет в Абу-Даби в составе национальной команды, сообщает Федерация дзюдо Украины.

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Многократная чемпионка Европы и мира по дзюдо Дарья Белодед не примет участия в Кубке Мира-2024, который стартует 19 мая в ОАЭ. Украинская спортсменка получила травму и будет вынуждена потратить несколько недель на восстановление.

Дарья Билодид в домашней обстановке. Фото: instagram.com/dariabilodid7/

Когда Белодед вернется в сборную Украины

В национальной Федерации дзюдо успокоили болельщиков и объяснили, что травма 23-летней спортсменки не является сложной. Бронзовая призерка Олимпиады-2020 скоро снова сможет тренироваться.

Белодед вынуждена пропустить ЧМ-2024 из-за того, что существуют опасения относительно ее участия в Олимпийских Играх-2024. Дзюдоистка собирается в Париж в качестве одной из фавориток турнира. Отказ от чемпионата мира является мерой предосторожности. Белодед сможет поехать во Францию.

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