Дар'я Білодід дебютувала у футболі — перше тренування з Металіст 1925

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Український футбольний клуб вже долучив до тренувань імениту нову гравчиню. Вона показала, що може на своєму першому тренуванні.

Дзюдоїстка Дар'я Білодід провела своє перше тренування із жіночою командою "Металіст 1925", повідомляє пресслужба футбольного клубу.

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Білодід та "Металіст 1925"

На тренуваннях українська дзюдоїстка показала, як опановує м'яч. І це виглядало дуже перспективно.

Дар'я Білодід — бронзова призерка Олімпіади-2020 з дзюдо. Вона також неодноразово вигравала нагороди на чемпіонатах світу та Європи.

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