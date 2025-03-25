Дарья Белодед дебютировала в футболе — первая тренировка с Металлист 1925

Белодед провела первую тренировку в Металлисте 1925 — видео
Украинский футбольный клуб уже приобщил к тренировкам именитого нового игрока. Она показала, что может на своей первой тренировке.
Дзюдоистка Дарья Белодед провела свою первую тренировку с женской командой "Металлист 1925", сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Белодед недавно подписала профессиональный контракт с клубом. И, кажется, серьезно планирует сыграть в футбол.
Белодед и "Металлист 1925"
На тренировках украинская дзюдоистка показала, как овладевает мячом. И это выглядело очень перспективно.
Дарья Белодед — бронзовый призер Олимпиады-2020 по дзюдо. Она также неоднократно выигрывала награды на чемпионатах мира и Европы.
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