Дарья Белодед дебютировала в футболе — первая тренировка с Металлист 1925

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Украинский футбольный клуб уже приобщил к тренировкам именитого нового игрока. Она показала, что может на своей первой тренировке.

Дзюдоистка Дарья Белодед провела свою первую тренировку с женской командой "Металлист 1925", сообщает пресс-служба футбольного клуба.

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На тренировках украинская дзюдоистка показала, как овладевает мячом. И это выглядело очень перспективно.

Дарья Белодед — бронзовый призер Олимпиады-2020 по дзюдо. Она также неоднократно выигрывала награды на чемпионатах мира и Европы.

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