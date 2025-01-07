Білоруська тенісистка Соболенко опинилася на обкладинці Harper's Bazaar

Аріна Соболенко після поєдинку. Фото: instagram.com/arynasabalenka/

Одна з найвідоміших тенісисток світу Аріна Соболенко стала зіркою січневого номера популярного видання "Harper’s Bazaar". Приводом для цієї фотосесії стали успіхи спортсменки на корті.

Соболенко з'явилася в журналі одразу в декількох образах, які показала на своїй сторінці в Instagram.

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Перша ракетка світу Аріна Соболенко вже встигла виграти перший турнір у 2025 році. Вона стала тріумфаторкою змагання в австралійському Брісбені. У фіналі білоруська тенісистка обіграла росіянку Поліну Кудерметову з рахунком 2:1.

Кадри фотосесії Аріни Соболенко. Фото:instagram.com/arynasabalenka/

Соболенко в "Harper’s Bazaar"

Невдовзі після тріумфу в Австралії білоруська спортсменка з'явилася на обкладинці січневого номера популярного журналу. Аріна Соболенко знялася в гарячій пляжній фотосесії. Тенісистка постала перед об'єктивом фотографа в купальнику і куртці, а також у піджаку.

Аріна Соболенко на обкладинці журналу. Фото: instagram.com/arynasabalenka/

Наразі 26-річна Соболенко є триразовою переможницею турнірів "Великого шолома". Вона двічі брала гору на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу, а також перемагала на US Open. На "Вімблдоні" та "Ролан Гаррос" Соболенко доходила до півфіналів.

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