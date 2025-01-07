Белорусская теннисистка Соболенко оказалась на обложке Harper’s Bazaar

Белорусская теннисистка оказалась на обложке Harper’s Bazaar
Одна из самых известных теннисисток мира Арина Соболенко стала звездой январского номера популярного издания "Harper’s Bazaar". Причиной этой фотосессии стали успехи спортсменки на корте.
Соболенко предстала в журнале сразу в нескольких образах, которые показала на своей странице в Instagram.
Первая ракетка мира Арина Соболенко уже успела выиграть первый турнир в 2025 году. Она стала триумфатором соревнования в австралийском Брисбене. В финале белорусская теннисистка обыграла россиянку Полину Кудерметову со счётом 2:1.
Соболенко в "Harper’s Bazaar"
Вскоре после триумфа в Австралии белорусская спортсменка появилась на обложке январского номера популярного журнала. Арина Соболенко снялась в горячей пляжной фотосессии. Теннисистка предстала перед объективом фотографа в купальнике и куртке, а также в пиджаке.
В настоящее время 26-летняя Соболенко является трехкратной победительницей турниров "Большого шлема". Она дважды брала верх на Открытом чемпионате Австралии по теннису, а также побеждала на US Open. На "Уимблдоне" и "Ролан Гаррос" Соболенко доходила до полуфиналов.
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