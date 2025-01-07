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Белорусская теннисистка оказалась на обложке Harper’s Bazaar

7 января 2025 09:39
Станислав Костюк - Редактор
Белорусская теннисистка Соболенко оказалась на обложке Harper’s Bazaar
Арина Соболенко после поединка. Фото: instagram.com/arynasabalenka/
Станислав Костюк - Редактор

Одна из самых известных теннисисток мира Арина Соболенко стала звездой январского номера популярного издания "Harper’s Bazaar". Причиной этой фотосессии стали успехи спортсменки на корте. 

Соболенко предстала в журнале сразу в нескольких образах, которые показала на своей странице в Instagram

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Первая ракетка мира Арина Соболенко уже успела выиграть первый турнир в 2025 году. Она стала триумфатором соревнования в австралийском Брисбене. В финале белорусская теннисистка обыграла россиянку Полину Кудерметову со счётом 2:1.

Арина Соболенко
Кадры фотосессии Арины Соболенко. Фото: instagram.com/arynasabalenka/

Соболенко в "Harper’s Bazaar" 

Вскоре после триумфа в Австралии белорусская спортсменка появилась на обложке январского номера популярного журнала. Арина Соболенко снялась в горячей пляжной фотосессии. Теннисистка предстала перед объективом фотографа в купальнике и куртке, а также в пиджаке. 

Арина Соболенко
Арина Соболенко на обложке журнала. Фото: instagram.com/arynasabalenka/

В настоящее время 26-летняя Соболенко является трехкратной победительницей турниров "Большого шлема". Она дважды брала верх на Открытом чемпионате Австралии по теннису, а также побеждала на US Open. На "Уимблдоне" и "Ролан Гаррос" Соболенко доходила до полуфиналов. 

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Беларусь спорт мода Теннис Арина Соболенко

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