Бебех розкритикував фанів Вереса, які обзивали арбітра, що був у російському полоні

Дмитро Кубряк. Фото: "Рух"

У 27-му турі української Прем’єр-ліги стався скандал після гри "Верес" — "Оболонь" (0:2). Під час гри уболівальники рівнян ображали арбітра Дмитра Кубряка, який вилучив двох їхніх футболістів.

Розкритикував фанатів та клуб, які не перепросили, відомий журналіст та блогер Роман Бебех.

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У поєдинку, що відбувся в Рівному, арбітр видалив двох гравців "Вереса" — Георгія Куцію, який отримав другу жовту картку за симляцію, та запасного воротаря Богдана Когута, який на лавці дуже емоційно реагував.

Видалення викликали бурхливу реакцію місцевих уболівальників, які скандували образливі вигуки на адресу судді, що привернуло увагу громадськості.

У "Вересі" відреагували офіційною заявою, закликавши вболівальників і представників ЗМІ проявляти повагу до всіх учасників матчу. Перепрошувати вони не стали, а лише попросили не маніпулювати на тому, що арбітр колишній полонений.

"Верес" та ультрас клубу мають вибачитись перед арбітром Дмитром Кубряком. Ваш клуб завжди декларував і проводив патріотичну, і навіть націоналістичну лінію. Невже так важко вибачитись, якщо ви реально не праві?", — написав Бебех.

Кубряк, медик-нейрохірург, у квітні 2022 року знаходився на Маріупольському металургійному комбінаті ім. Ілліча. 12 квітня його взяли в полон, і він перебував в Оленівці до обміну на Віктора Медведчука, 22 вересня.

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