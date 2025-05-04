Бебех раскритиковал фанов Вереса, которые обзывали арбитра, бывшего в российском плену

Дмитрий Кубряк. Фото: "Рух"

В 27-м туре украинской Премьер-лиги произошел скандал после игры "Верес" — "Оболонь" (0:2). Во время игры болельщики клуба из Ровно оскорбляли арбитра Дмитрия Кубряка, который удалил двух их футболистов.

Раскритиковал фанатов и клуб, которые не извинились, известный журналист и блогер Роман Бебех.

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В поединке, который состоялся в Ровно, арбитр удалил двух игроков "Вереса" — Георгия Куцию, который получил вторую желтую карточку за симуляцию, и запасного вратаря Богдана Когута, который на скамейке очень эмоционально реагировал.

Удаление вызвали бурную реакцию местных болельщиков, которые скандировали оскорбительные выкрики в адрес судьи, что привлекло внимание общественности.

В "Вересе" отреагировали официальным заявлением, призвав болельщиков и представителей СМИ проявлять уважение ко всем участникам матча. Извиняться они не стали, а лишь попросили не манипулировать на том, что арбитр бывший пленный.

"Верес" и ультрас клуба должны извиниться перед арбитром Дмитрием Кубряком. Ваш клуб всегда декларировал и проводил патриотическую, и даже националистическую линию. Неужели так трудно извиниться, если вы реально не правы?", — написал Бебех.

Кубряк, медик-нейрохирург, в апреле 2022 года находился на Мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича. 12 апреля его взяли в плен, и он находился в Еленовке до обмена на Виктора Медведчука, 22 сентября.

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