Богачук уперше прокоментував поразку від Шейна Мозлі

Богачук уперше прокоментував поразку від Шейна Мозлі

Дата публікації: 28 травня 2026 14:44
Богачук пояснив провал у бою з Мозлі
Сергій Богачук перед боєм. Фото: Candice Ward/Getty Images for Netflix

Український боксер Сергій Богачук уперше прокоментував поразку від американця Шейна Мозлі-молодшого. Поєдинок відбувся у США, де українець поступився технічним нокаутом після нокдауну в шостому раунді. Після бою Богачук зізнався, що ще до виходу в ринг відчував проблеми з вагою та відновленням.

Фізичний стан став однією з причин невдалого виступу, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Спорт-Експрес".

Тренувальний табір українського боксера пройшов на високому рівні, а спаринги були успішними. У рамках підготовки до бою Сергій Богачук працював із суперниками, яких вважає не слабшими за Шейна Мозлі-молодшого, і очікував іншого сценарію бою.

Богачук допустив зміну вагової категорії

Українець зізнався, що під час поєдинку не встигав відновлюватися після ударів і відчував незвичну втому. При цьому Сергій Богачук припустив, що в його кар'єрі можуть відбутися зміни.

"Чесно, цей бій був дуже важким. До бою з Адамсом я вже відчував, що потрібно змінювати вагу. Мені здавалося, що я просто не встигав відновлюватися після ударів", — розповів Богачук.

Для 35-річного Шейна Мозлі-молодшого ця перемога стала однією з найгучніших у кар'єрі. Американець є сином легендарного ексчемпіона світу Шейна Мозлі та раніше вже проводив бої проти відомих представників середньої ваги. Після поразки Богачук зберіг високий рейтинг у дивізіоні, проте тепер команда українця може розглянути перехід в іншу вагову категорію.

спорт бокс Сергій Богачук
Андрій Андрущак - Редактор
Автор:
Андрій Андрущак
