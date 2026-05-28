Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Богачук впервые прокомментировал поражение от Шейна Мозли

Богачук впервые прокомментировал поражение от Шейна Мозли

Ua ru
Дата публикации 28 мая 2026 14:44
Богачук объяснил провал в бою с Мозли
Сергей Богачук перед боем. Фото: Candice Ward/Getty Images for Netflix

Украинский боксер Сергей Богачук впервые прокомментировал поражение от американца Шейна Мозли-младшего. Поединок состоялся в США, где украинец уступил техническим нокаутом после нокдауна в шестом раунде. После боя Богачук признался, что еще до выхода в ринг чувствовал проблемы с весом и восстановлением.

Физическое состояние стало одной из причин неудачного выступления, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Спорт-Экспресс". 

Тренировочный лагерь украинского боксера прошел на высоком уровне, а спарринги были успешными. В рамках подготовки к бою Сергей Богачук работал с соперниками, которых считает не слабее Шейна Мозли-младшего, и ожидал другого сценария боя.

Богачук допустил смену весовой категории

Украинец признался, что во время поединка не успевал восстанавливаться после ударов и ощущал непривычную усталость. При этом Сергей Богачук допустил, что в его карьере могут произойти изменения. 

"Честно, этот бой был очень тяжелым. До боя с Адамсом я уже чувствовал, что нужно менять вес. Мне казалось, что я просто не успевал восстанавливаться после ударов", — рассказал Богачук.

Читайте также:

Для 35-летнего Шейна Мозли-младшего эта победа стала одной из самых громких в карьере. Американец является сыном легендарного экс-чемпиона мира Шейна Мозли и ранее уже проводил бои против известных представителей среднего веса. После поражения Богачук сохранил высокий рейтинг в дивизионе, однако теперь команда украинца может рассмотреть переход в другую весовую категорию.

Напомним, Новини.LIVE писали о новом сопернике Василия Ломанченко в бою, где на кону будет стоять чемпионский пояс. 

Также Новини.LIVE сообщали, что Андрей Шевченко вынужден платить налоги сразу двум государствам. 

спорт бокс Сергей Богачук
Андрей Андрущак - Редактор
Автор:
Андрей Андрущак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации