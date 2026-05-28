Богачук объяснил провал в бою с Мозли

Украинский боксер Сергей Богачук впервые прокомментировал поражение от американца Шейна Мозли-младшего. Поединок состоялся в США, где украинец уступил техническим нокаутом после нокдауна в шестом раунде. После боя Богачук признался, что еще до выхода в ринг чувствовал проблемы с весом и восстановлением.

Физическое состояние стало одной из причин неудачного выступления, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Спорт-Экспресс".

Тренировочный лагерь украинского боксера прошел на высоком уровне, а спарринги были успешными. В рамках подготовки к бою Сергей Богачук работал с соперниками, которых считает не слабее Шейна Мозли-младшего, и ожидал другого сценария боя.

Богачук допустил смену весовой категории

Украинец признался, что во время поединка не успевал восстанавливаться после ударов и ощущал непривычную усталость. При этом Сергей Богачук допустил, что в его карьере могут произойти изменения.

"Честно, этот бой был очень тяжелым. До боя с Адамсом я уже чувствовал, что нужно менять вес. Мне казалось, что я просто не успевал восстанавливаться после ударов", — рассказал Богачук.

Для 35-летнего Шейна Мозли-младшего эта победа стала одной из самых громких в карьере. Американец является сыном легендарного экс-чемпиона мира Шейна Мозли и ранее уже проводил бои против известных представителей среднего веса. После поражения Богачук сохранил высокий рейтинг в дивизионе, однако теперь команда украинца может рассмотреть переход в другую весовую категорию.

