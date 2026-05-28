Богачук объяснил провал в бою с Мозли

Богачук впервые прокомментировал поражение от Шейна Мозли
Украинский боксер Сергей Богачук впервые прокомментировал поражение от американца Шейна Мозли-младшего. Поединок состоялся в США, где украинец уступил техническим нокаутом после нокдауна в шестом раунде. После боя Богачук признался, что еще до выхода в ринг чувствовал проблемы с весом и восстановлением.
Физическое состояние стало одной из причин неудачного выступления, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Спорт-Экспресс".
Тренировочный лагерь украинского боксера прошел на высоком уровне, а спарринги были успешными. В рамках подготовки к бою Сергей Богачук работал с соперниками, которых считает не слабее Шейна Мозли-младшего, и ожидал другого сценария боя.
Богачук допустил смену весовой категории
Украинец признался, что во время поединка не успевал восстанавливаться после ударов и ощущал непривычную усталость. При этом Сергей Богачук допустил, что в его карьере могут произойти изменения.
"Честно, этот бой был очень тяжелым. До боя с Адамсом я уже чувствовал, что нужно менять вес. Мне казалось, что я просто не успевал восстанавливаться после ударов", — рассказал Богачук.
Для 35-летнего Шейна Мозли-младшего эта победа стала одной из самых громких в карьере. Американец является сыном легендарного экс-чемпиона мира Шейна Мозли и ранее уже проводил бои против известных представителей среднего веса. После поражения Богачук сохранил высокий рейтинг в дивизионе, однако теперь команда украинца может рассмотреть переход в другую весовую категорию.
Напомним, Новини.LIVE писали о новом сопернике Василия Ломанченко в бою, где на кону будет стоять чемпионский пояс.
Также Новини.LIVE сообщали, что Андрей Шевченко вынужден платить налоги сразу двум государствам.