СБУ зірвала теракт у Кривому Розі: підозрюваний — боєць MMA

Боєць ММА Валентин Підкович. Фото: Lviv.Media

Війна за незалежність України проти Росії продовжується. РФ продовжує використовувати агентів всередині держави.

У Кривому Розі СБУ затримала 26-річного мешканця Львівщини, який готував теракт біля місцевого ТЦК, пише LVIV.MEDIA.

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За даними джерел видання, йдеться про бійця ММА з Шептицького, якого звати Валентин Підкович. Саме він, як пишуть журналісти, готувався здійснити цей теракт.

Боєць ММА Валентин Підкович. Фото: LVIV MEDIA

Що відомо

За даними СБУ, завербований через Telegram агент мав залишити саморобну вибухівку біля КПП, росіяни планували підірвати її разом з агентом в годину-пік.

Вибухівка була ним доукомплектована додатковими елементами. Зокрема, болтами та арматурою.

Організатор був завчасно викритий та затриманий ще до моменту закладки вибухівки.

У LVIV.MEDIA додають, що Валентин Підкович був бійцем "Азову". Крім того, він був учасником народного ансамблю танцю "Молодість",

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