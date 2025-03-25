СБУ сорвала теракт в Кривом Роге: подозреваемый — боец MMA

Боец ММА готовил теракт возле ТЦК в Кривом Роге — СМИ
Война за независимость Украины против России продолжается. РФ продолжает использовать агентов внутри государства.
В Кривом Роге СБУ задержала 26-летнего жителя Львовщины, который готовил теракт возле местного ТЦК, пишет LVIV.MEDIA.
По данным источников издания, речь идет о бойце ММА из Шептицкого, которого зовут Валентин Пидкович. Именно он, как пишут журналисты, готовился осуществить этот теракт.
Что известно
По данным СБУ, завербованный через Telegram агент должен был оставить самодельную взрывчатку возле КПП, россияне планировали взорвать ее вместе с агентом в час пик.
Взрывчатка была им доукомплектована дополнительными элементами. В частности, болтами и арматурой.
Организатор был заблаговременно разоблачен и задержан еще до момента закладки взрывчатки.
В LVIV.MEDIA добавляют, что Валентин Пидкович был бойцом "Азова". Кроме того, он был участником народного ансамбля танца "Молодость",
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