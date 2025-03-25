СБУ сорвала теракт в Кривом Роге: подозреваемый — боец MMA

Боец ММА Валентин Пидкович. Фото: Lviv.Media

Война за независимость Украины против России продолжается. РФ продолжает использовать агентов внутри государства.

В Кривом Роге СБУ задержала 26-летнего жителя Львовщины, который готовил теракт возле местного ТЦК, пишет LVIV.MEDIA.

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По данным источников издания, речь идет о бойце ММА из Шептицкого, которого зовут Валентин Пидкович. Именно он, как пишут журналисты, готовился осуществить этот теракт.

Боец ММА Валентин Пидкович. Фото: LVIV MEDIA

Что известно

По данным СБУ, завербованный через Telegram агент должен был оставить самодельную взрывчатку возле КПП, россияне планировали взорвать ее вместе с агентом в час пик.

Взрывчатка была им доукомплектована дополнительными элементами. В частности, болтами и арматурой.

Организатор был заблаговременно разоблачен и задержан еще до момента закладки взрывчатки.

В LVIV.MEDIA добавляют, что Валентин Пидкович был бойцом "Азова". Кроме того, он был участником народного ансамбля танца "Молодость",

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