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Бокс, стрільба, гімнастика та каяк — де сьогодні дивитись змагання українців на Олімпіаді-2024

4 серпня 2024 08:49
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Українці сьогодні братимуть участь у семи видах спорту, щоб вибороти олімпійські нагороди
Вікторія Ус бере участь у перегонах на каяках. Фото: НОК України
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Дев'ятий день Олімпіади-2024 стартує у Франції й українські спортсмени пов'язують його з вдалими виступами за високі нагороди. Сьогодні наші дівчата та хлопці змагатимуться у семи видах спорту.

Про це у неділю, 4 серпня, повідомляє НОК України у своєму Telegram.

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Всі Олімпійські змагання доступні до перегляду абсолютно безплатно глядачам Суспільного Спорт в інтернеті. Або можна вболівати за наших, дивлячись регіональні канали Суспільного (Суспільне Харків, суспільне Київ і т.д.).

О 10:00 почнуться змагання у кульовій стрільбі (швидкострільний пістолет 25 м). Перший етап, в якому братимуть участь Максим Городинець та Павло Коростильов, стартує саме в цей час. А о 14:00 почнеться другий етап кваліфікації за участю наших хлопців.

О 10:30 час стендової стрільби у жінок. Кваліфікацію проходитиме Ірина Маловічко. 

О 12:45 кваліфікація у жінок у метанні молота. Україну представляє Ірина Климець.

О 13:35 біг з бар'єрами на 400 метрів у жінок. Анна Рижикова та Вікторія Ткачук спробують пройти кваліфікацію.

О 15:00 любителі велоспорту мають змогу підтримати Юлію Бірюкову у групових перегонах.

О 17:24 відбудеться фінал опорних стрибків у чоловіків. Братимуть участь Ігор Радівілов та Назар Чепурний.

О 17:45 час веслувального слалому (каяк-крос). У 1/8 фіналу змагатиметься Вікторія Ус.

О 18:22 півфінал з боксу (до 80 кг), де наш Олександр Хижняк докладатиме всіх зусиль, щоб пройти далі.

О 20:55 фінал стрибків у висоту  у жінок. Будуть виступати Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко. 

О 21:30 фінал у метанні молоту у чоловіків. Україну представлятиме Михайло Кохан.

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