Украинцы сегодня примут участие в семи видах спорта, чтобы завоевать олимпийские награды

Бокс, стрельба, гимнастика и каяк – где сегодня смотреть выступления украинцев на Олимпиаде-2024
Девятый день Олимпиады-2024 стартует во Франции, и украинские спортсмены связывают его с удачными выступлениями за высокие награды. Сегодня наши девушки и ребята будут соревноваться в семи видах спорта.
Об этом 4 августа в воскресенье сообщает НОК Украины в своем Telegram.
В какое время будут соревнования и где их посмотреть
Все Олимпийские соревнования доступны для просмотра абсолютно бесплатно зрителям Суспільне Спорт в интернете. Или можно болеть за наших просматривая региональные каналы Суспільного (Суспільне Харьків, Суспільне Київ и т.д.)
В 10:00 начнутся соревнования по пулевой стрельбе (скорострельный пистолет 25 м). Первый этап, в котором примут участие Максим Городинец и Павел Коростылев, стартует именно в это время. А в 14.00 начнется второй этап квалификации с участием наших ребят.
В 10:30 время стендовой стрельбы у женщин. Квалификацию будет проходить Ирина Маловичко.
В 12:45 квалификация у женщин в метании молота. Украину представляет Ирина Климец.
В 13.35 бег с барьерами на 400 метров у женщин. Анна Рыжикова и Виктория Ткачук попытаются пройти квалификацию.
В 15:00 любители велоспорта могут поддержать Юлию Бирюкову в групповой гонке.
В 17:24 состоится финал опорных прыжков у мужчин. Примут участие Игорь Радивилов и Назар Чепурный.
В 17:45 время гребного слалома (каяк-кросс). В 1/8 финала сразится Виктория Усс.
В 18:22 полуфинал по боксу (до 80 кг), где наш Александр Хижняк будет прилагать все усилия, чтобы пройти дальше.
В 20:55 финал прыжков в высоту у женщин. Будут выступать Ярослава Магучих и Ирина Геращенко.
В 21:30 финал в метании молота у мужчин. Украину будет представлять Михаил Кохан.
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