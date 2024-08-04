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Бокс, стрельба, гимнастика и каяк – где сегодня смотреть выступления украинцев на Олимпиаде-2024

4 августа 2024 08:49
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Украинцы сегодня примут участие в семи видах спорта, чтобы завоевать олимпийские награды
Виктория Усс принимает участие в гонках на каяках. Фото: НОК Украины
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Девятый день Олимпиады-2024 стартует во Франции, и украинские спортсмены связывают его с удачными выступлениями за высокие награды. Сегодня наши девушки и ребята будут соревноваться в семи видах спорта.

Об этом 4 августа в воскресенье сообщает НОК Украины в своем Telegram.

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В какое время будут соревнования и где их посмотреть

Все Олимпийские соревнования доступны для просмотра абсолютно бесплатно зрителям Суспільне Спорт в интернете. Или можно болеть за наших просматривая региональные каналы Суспільного (Суспільне Харьків, Суспільне Київ и т.д.)

В 10:00 начнутся соревнования по пулевой стрельбе (скорострельный пистолет 25 м). Первый этап, в котором примут участие Максим Городинец и Павел Коростылев, стартует именно в это время. А в 14.00 начнется второй этап квалификации с участием наших ребят.

В 10:30 время стендовой стрельбы у женщин. Квалификацию будет проходить Ирина Маловичко.

В 12:45 квалификация у женщин в метании молота. Украину представляет Ирина Климец.

В 13.35 бег с барьерами на 400 метров у женщин. Анна Рыжикова и Виктория Ткачук попытаются пройти квалификацию.

В 15:00 любители велоспорта могут поддержать Юлию Бирюкову в групповой гонке.

В 17:24 состоится финал опорных прыжков у мужчин. Примут участие Игорь Радивилов и Назар Чепурный.

В 17:45 время гребного слалома (каяк-кросс). В 1/8 финала сразится Виктория Усс.

В 18:22 полуфинал по боксу (до 80 кг), где наш Александр Хижняк будет прилагать все усилия, чтобы пройти дальше.

В 20:55 финал прыжков в высоту у женщин. Будут выступать Ярослава Магучих и Ирина Геращенко.

В 21:30 финал в метании молота у мужчин. Украину будет представлять Михаил Кохан.

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