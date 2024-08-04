Баколе відправив Андерсона в нокдаун. Фото: x.com/Turki_alalshikh

У Лос-Анджелесі США відбулося велике боксерське шоу, одним з організаторів якого була Саудівська Аравія. У рамках андеркарта на рингу зійшлися нокаутери Мартін Баколе з Конго та американець Джаред Андерсон.

Перемогу технічним нокаутом у поєдинку здобув Баколе у п'ятому раунді, повідомив портал Новини.LIVE.

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Бій Баколе — Андерсон

Цього разу на рингу зійшлися два дуже перспективні боксери. Баколе став відомим не після низки перемог над сильними суперниками, які в нього були, а коли розповів, що під час спарингу нокаутував українця Олександра Усика, коли той готувався до реваншу з Ентоні Джошуа.

Андерсона слава також спіткала завдяки спарингу. Джаред нокаутував Тайсона Ф'юрі і після цього "Циганський король" скрізь називав його майбутнім королем важкої ваги.

Коли на рингу зійшлися ці жорсткі боксери, то Баколе стояв по центру рингу і не міг упіймати Андерсона, який кружляв навколо нього. Проте в одному з епізодів у конголезця з'явилася можливість влучити потрапити апеперкотом. Пропустивши удар Джаред опинився у тяжкому нокдауні.

Починаючи з другого раунду, Андерсон поміняв стійку і продовжував сподіватися на свою швидкість у пересуванні на рингу. Джаред добре виглядав, але в кінцівці вплутався в непотрібний обмін ударами.

У третьому та четвертому раундах Андерсон знову вплутувався в непотрібні йому розміни, оскільки у Баколе виявився важчий удар.

У п'ятому раунді побитий і знесилений Андерсон упав на підлогу — нокдаун. Джаред підвівся на ноги, але швидко знову опинився на настилі. Рефері дозволив йому ще раз піднятися на ноги, але зупинив бій після подальшого добивання — ТКО5.

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