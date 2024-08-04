Мартин Баколе победил Джареда Андерсона техническим нокаутом в пятом раунде

Баколе отправил Андерсона в нокдаун. Фото: x.com/Turki_alalshikh

В Лос-Анджелесе, США состоялось большое боксерское шоу, одним из организаторов которого была Саудовская Аравия. В рамках андеркарта на ринге сошлись нокаутеры Мартин Баколе из Конго и американец Джаред Андерсон.

Победу техническим нокаутом в поединке одержал Баколе в пятом раунде, сообщил портал Новини.LIVE.

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Бой Баколе — Андерсон

На этот раз на ринге сошлись два очень перспективных боксера. Баколе стал знаменит не после ряда побед над сильными соперниками, которые у него были, а когда рассказал, что во время спарринга нокаутировал украинца Александра Усика, когда тот готовился к реваншу с Энтони Джошуа.

Андерсона слава также настигла благодаря спаррингу. Джаред нокаутировал Тайсона Фьюри и после этого "Цыганский король" везде называл его будущим королем сепертяжелого веса.

Когда на ринге сошлись эти жесткие боксеры, то Баколе стоял по центру ринга и не мог поймать кружащего вокруг Андерсона. Однако в одном из эпизодов у конголезца появилась возможность попасть апперкотом. Пропустив удар Джаред оказался в тяжелом нокдауне.

Начиная со второго раунда Андерсон поменял стойку и продолжал надеяться на свою скорость в передвижении на ринге. Джаред хорошо смотрелся, но в концовке ввязался в ненужный размен ударами.

В третьем раунде и четвертом раундах Андерсон снова ввязывался в не нужные ему размены, поскольку к Баколе оказался более тяжелый удар.

В пятом раунде избитый и обессиленный Андерсон упал на настил — нокдаун. Джаред поднялся на ноги, но быстро снова оказался на настиле. Рефери позволил ему подняться на ноги еще раз, но остановил бой после последующего добивания — ТКО5.

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