Боксери із Луганської області встановили історичне досягнення на відомому турнірі

Юні спортсмени з грамотами та нагородами. Фото: Telegram

У Київській області пройшов престижний турнір з боксу, присвячений Дню Конституції України. На змаганнях було зафіксовано історичне досягнення.

Одразу 12 медалей зуміли завоювати спортсмени із Сєвєродонецька, повідомив на своїй сторінці в Telegram голова Луганської ОДА Артем Лисогор.

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У суботу, 29 червня, у Білогородці Київської області пройшов турнір з боксу, присвячений Дню Конституції України. Загалом на змаганні виступили понад 70 учасників.

Боксери із Сєвєродонецька на турнірі у Київській області. Фото: Telegram

Досягнення луганських спортсменів

Вихованці тренера КДЮСШ 1 Сєвєродонецька Луганської області Сергія Воронова стали одними із тріумфаторів турніру. Юні спортсмени вибороли відразу 12 золотих медалей.

Луганські спортсмени під час турніру Фото: Telegram

Переможцями першості з боксу стали технічний боксер Денис Карелін, Ярослав Костишин, Єгор Калінін, Роман Соловйов, Всеволод Слюсарєв, Назар Антоненко, Кирило Сафонов, Богдан Ребрей, Артем Рубцов, Андрій Маланчук, Дмитро Ребрей та Ярослав Шевельов.

Луганські спортсмени у Білогородці. Фото: Telegram

З 25 червня 2022 року Сєвєродонецьк окупований російською армією. Чимало переселенців з одного з найбільших міст Луганської області зараз проживають на Київщині.

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