Боксери із Луганської області встановили історичне досягнення на відомому турнірі

Боксери із Сєвєродонецька здобули 12 медалей на День Конституції України
У Київській області пройшов престижний турнір з боксу, присвячений Дню Конституції України. На змаганнях було зафіксовано історичне досягнення.
Одразу 12 медалей зуміли завоювати спортсмени із Сєвєродонецька, повідомив на своїй сторінці в Telegram голова Луганської ОДА Артем Лисогор.
У суботу, 29 червня, у Білогородці Київської області пройшов турнір з боксу, присвячений Дню Конституції України. Загалом на змаганні виступили понад 70 учасників.
Досягнення луганських спортсменів
Вихованці тренера КДЮСШ 1 Сєвєродонецька Луганської області Сергія Воронова стали одними із тріумфаторів турніру. Юні спортсмени вибороли відразу 12 золотих медалей.
Переможцями першості з боксу стали технічний боксер Денис Карелін, Ярослав Костишин, Єгор Калінін, Роман Соловйов, Всеволод Слюсарєв, Назар Антоненко, Кирило Сафонов, Богдан Ребрей, Артем Рубцов, Андрій Маланчук, Дмитро Ребрей та Ярослав Шевельов.
З 25 червня 2022 року Сєвєродонецьк окупований російською армією. Чимало переселенців з одного з найбільших міст Луганської області зараз проживають на Київщині.
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