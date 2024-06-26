Олександр Усик відмовився від титулу IBF, який розіграють Джошуа та Дюбуа

Усик більше не є абсолютним чемпіоном світу
Український чемпіон світу Олександр Усик перестав бути абсолютним чемпіоном світу з боксу. При цьому він все ще залишається об'єднаним та лінійним чемпіоном.
Усик втратив свій статус тому, що вирішив відмовитись від чемпіонського титулу IBF. Про це Олександр повідомив у Instagram.
Усик відмовився від титулу IBF
Українець звернувся до публіки, заявивши, що відмовляється від титулу, щоб його розіграли у поєдинку Ентоні Джошуа та Даніель Дюбуа. Колишні опоненти Усика проведуть бій 21 вересня.
"Ентоні Джошуа, Даніель Дюбуа, пояс IBF - це мій подарунок вам на 21 вересня 2024 року. Світ любить сильних. Ваш друг, абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик", — написав чемпіон.
Українець відмовився від титулу через вимогу IBF провести обов'язковий захист із Дюбуа як претендентом номер один. Усик же мав контракт на реванш із Тайсоном Ф'юрі і не міг захищати титул із претендентом. З цієї причини організація мала забрати титул, але боксер зіграв на випередження і сам від нього відмовився.
Команда Усика хотіла виправити ситуацію і просила IBF відстрочити захист титулу як виняток. Однак публічної відповіді поки що не було.
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