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Усик більше не є абсолютним чемпіоном світу

26 червня 2024 07:40
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Агабекян Карен
редактор
Олександр Усик відмовився від титулу IBF, який розіграють Джошуа та Дюбуа
Український боксер Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Український чемпіон світу Олександр Усик перестав бути абсолютним чемпіоном світу з боксу. При цьому він все ще залишається об'єднаним та лінійним чемпіоном.

Усик втратив свій статус тому, що вирішив відмовитись від чемпіонського титулу IBF. Про це Олександр повідомив у Instagram.

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Усик відмовився від титулу IBF

Українець звернувся до публіки, заявивши, що відмовляється від титулу, щоб його розіграли у поєдинку Ентоні Джошуа та Даніель Дюбуа. Колишні опоненти Усика проведуть бій 21 вересня.

"Ентоні Джошуа, Даніель Дюбуа, пояс IBF - це мій подарунок вам на 21 вересня 2024 року. Світ любить сильних. Ваш друг, абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик", — написав чемпіон.

Українець відмовився від титулу через вимогу IBF провести обов'язковий захист із Дюбуа як претендентом номер один. Усик же мав контракт на реванш із Тайсоном Ф'юрі і не міг захищати титул із претендентом. З цієї причини організація мала забрати титул, але боксер зіграв на випередження і сам від нього відмовився.

Команда Усика хотіла виправити ситуацію і просила IBF відстрочити захист титулу як виняток. Однак публічної відповіді поки що не було.

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Олександр Усик
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українські боксери

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