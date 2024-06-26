Александр Усик отказался от титула IBF, который разыграют Джошуа и Дюбуа

Украинский боксер Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa/

Украинский чемпион мира Александр Усик перестал быть абсолютным чемпионом мира по боксу. При этом он все еще остается объединенным и линейным чемпионом.

Усик потерял свой статус потому, что решил отказаться от чемпионского титула IBF. Об этом Александр сообщил в Instagram.

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Усик отказался от титула IBF

Украинец обратился к публике, заявив, что отказывается от титула, чтобы его разыграли в поединке Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа. Бывшие оппоненты Усика проведут бой 21 сентября.

"Энтони Джошуа, Даниэль Дюбуа, пояс IBF — это мой подарок вам на 21 сентября 2024 года. Мир любит сильных. Ваш друг, абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик", — написал чемпион.

Украинец отказался от титула из-за требования IBF провести обязательную защиту с Дюбуа, как претендентом номер один. Усик же имел контракт на реванш с Тайсоном Фьюри и не мог защищать титул с претендентом. По этой причине организация должна была забрать титул, но боксер сыграл на опережение и сам от него отказался.

Команда Усика хотела исправить ситуацию и просила IBF отсрочить защиту титула в виде исключения. Однако публичного ответа пока еще не было.

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