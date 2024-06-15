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Усик показал документальный фильм о своем пути к абсолютному чемпионству

15 июня 2024 12:20
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Агабекян Карен
редактор
Александр Усик представил фильм под названием Путь к Абсолюту
Обложка документального фильма об Усике. Фото: USYK17
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Агабекян Карен
редактор

Абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика 21 декабря ждет реванш с Тайсоном Фьюри. Пока подготовка еще не началась, украинец напомнил, как выиграл все свои титулы.

На YouTube-канале Усика USYK17 опубликовали документальный фильм о пути украинца к абсолютному титулу в хэвивейте.

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В документальной ленте под названием "Путь к Абсолюту" Усик показал и рассказал много мотивирующих речей о том, как побеждать и добиваться своих целей.

Если видео на ринге можно назвать хроникой, то говорил Александр в основном о мотивации. Именно она привела его к поединку с Фьюри и победы над ним.

На текущий момент Усик является двухкратным абсолютным чемпионом мира. Сначала он выиграл все титулы в тяжелом весе, а затем в супертяжах.

За свою профессиональную карьеру Усик выиграл 22 боя, из них 14 досрочно, и никогда не проигрывал.

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