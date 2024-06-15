Олександр Усик представив фільм під назвою Шлях до Абсолюту

Усик показав документальний фільм про свій шлях до абсолютного чемпіонства
Абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика 21 грудня чекає реванш із Тайсоном Ф'юрі. Поки що підготовка ще не розпочалася, українець нагадав, як виграв усі свої титули.
На YouTube-каналі Усика USYK17 опублікували документальний фільм про шлях українця до абсолютного титулу у хевівейті.
Фільм про успіх Усика
У документальній стрічці під назвою "Шлях до Абсолюту" Усик показав і розповів багато мотивувальних промов про те, як перемагати та досягати своїх цілей.
Якщо відео на рингу можна назвати хронікою, то говорив Олександр переважно про мотивацію та віру в Бога. Саме вони привели його до поєдинку з Ф'юрі та перемоги над ним.
На цей час Усик є дворазовим абсолютним чемпіоном світу. Спочатку він виграв усі титули у важкій вазі, а потім у супертяжах.
За свою професійну кар'єру Усік виграв 22 бої, з них 14 достроково, і ніколи не програвав.
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