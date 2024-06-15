Олександр Усик представив фільм під назвою Шлях до Абсолюту

Обкладинка документального фільму про Усика. Фото: USYK17

Абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика 21 грудня чекає реванш із Тайсоном Ф'юрі. Поки що підготовка ще не розпочалася, українець нагадав, як виграв усі свої титули.

На YouTube-каналі Усика USYK17 опублікували документальний фільм про шлях українця до абсолютного титулу у хевівейті.

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Фільм про успіх Усика

У документальній стрічці під назвою "Шлях до Абсолюту" Усик показав і розповів багато мотивувальних промов про те, як перемагати та досягати своїх цілей.

Якщо відео на рингу можна назвати хронікою, то говорив Олександр переважно про мотивацію та віру в Бога. Саме вони привели його до поєдинку з Ф'юрі та перемоги над ним.

На цей час Усик є дворазовим абсолютним чемпіоном світу. Спочатку він виграв усі титули у важкій вазі, а потім у супертяжах.

За свою професійну кар'єру Усік виграв 22 бої, з них 14 достроково, і ніколи не програвав.

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