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Усик показав документальний фільм про свій шлях до абсолютного чемпіонства

15 червня 2024 12:20
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Олександр Усик представив фільм під назвою Шлях до Абсолюту
Обкладинка документального фільму про Усика. Фото: USYK17
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика 21 грудня чекає реванш із Тайсоном Ф'юрі. Поки що підготовка ще не розпочалася, українець нагадав, як виграв усі свої титули.

На YouTube-каналі Усика USYK17 опублікували документальний фільм про шлях українця до абсолютного титулу у хевівейті.

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У документальній стрічці під назвою "Шлях до Абсолюту" Усик показав і розповів багато мотивувальних промов про те, як перемагати та досягати своїх цілей.

Якщо відео на рингу можна назвати хронікою, то говорив Олександр переважно про мотивацію та віру в Бога. Саме вони привели його до поєдинку з Ф'юрі та перемоги над ним.

На цей час Усик є дворазовим абсолютним чемпіоном світу. Спочатку він виграв усі титули у важкій вазі, а потім у супертяжах.

За свою професійну кар'єру Усік виграв 22 бої, з них 14 достроково, і ніколи не програвав.

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