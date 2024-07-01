Боксеры из Луганской области установили историческое достижение на известном турнире

Юные спортсмены с грамотами и наградами. Фото: Telegram

В Киевской области прошел престижный турнир по боксу, который был посвящен Дню Конституции Украины. На соревновании было зафиксировано историческое достижение.

Сразу 12 медалей сумели завоевать спортсмены из Северодонецка, сообщил на своей странице в Telegram глава Луганской ОГА Артем Лисогор.

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В субботу, 29 июня, в Белогородке Киевской области прошел турнир по боксу, который был посвящен Дню Конституции Украины. В общей сложности на соревновании выступили более 70 участников.

Боксеры из Северодонецка на турнире в Киевской области. Фото: Telegram

Достижение луганских спортсменов

Воспитанники тренера КДЮСШ 1 Северодонецка Луганской области Сергея Воронова стали одними из триумфаторов турнира. Юные спортсмены завоевали сразу 12 золотых медалей.

Луганские спортсмены во время турнира. Фото: Telegram

Победителями первенства по боксу стали технический боксер Денис Карелин, Ярослав Костышин, Егор Калинин, Роман Соловьев, Всеволод Слюсарев, Назар Антоненко, Кирилл Сафонов, Богдан Ребрей, Артем Рубцов, Андрей Маланчук, Дмитрий Ребрей и Ярослав Шевелев.

Луганские спортсмены в Белогородке. Фото: Telegram

С 25 июня 2022 года Северодонецк оккупирован российской армией. Многие переселенцы из одного из крупнейших городов Луганской области сейчас проживают на Киевщине.

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