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Бомбу масою 500 кг знайшли біля арени відомого європейського клубу

26 квітня 2024 12:25
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Агабекян Карен
редактор
Бомбу масою 500 кг знайшли біля арени відомого європейського клубу
"Опель Арена", біля якої знайшли бомбу. Фото: "Майнц"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Майнці сталася надзвичайна подія біля "Опель Арени", де грає місцевий клуб Бундесліги. Біля стадіону, який відвідують тисячі глядачів, виявили величезну бомбу.

Про це повідомила Футбольна Хата із посиланням на німецькі ЗМІ.

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Біля стадіону знайшли бомбу

За інформацією джерела, біля стадіону "Майнца" виявили 500-кілограмову бомбу часів Другої світової війни.

Наразі відомо, що бомба належала армії США, яка атакувала місто під час наступу.

Снаряд планують знешкодити 26 квітня. Саме через це перенесли на 25 квітня пресконференцію головного тренера "Майнца" Бо Генріксена.

Також через знахідку та її знешкодження евакуюють сусідні будинки. За попередньою інформацією, покинуть помешнання 4,6 тисячі людей.

У Бундеслізі "Майнц" зараз займає 15-е місце і перебуває під загрозою вильоту в нижчий дивізіон.

Свій наступний матч команда має зіграти 28 квітня на "Опель Арені" проти "Кельна".

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Німеччина
футбол
Бундесліга
авіабомба
бомба

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