Бомбу массой 500 кг нашли возле арены известного европейского клуба

"Опель Арена", возле которой нашли бомбу. Фото: "Майнц"

В Майнце случилось чрезвычайное происшествие возле "Опель Арены", где играет местный клуб Бундеслиги. Возле стадиона, который посещают тысячи зрителей обнаружили огромную бомбу.

Об этом сообщила Футбольна Хата со ссылкой на немецкие СМИ.

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Возле стадиона нашли бомбу

По информации источника, возле стадиона "Майнца" обнаружили 500-киллограмовую бомбу времен Второй мировой войны.

На текущий момент известно, что бомба принадлежала армии США, которая атаковала город во время наступления.

Снаряд намерены обезвредить 26 апреля. Именно по этой причине перенесли на 25 апреля пресс-конференцию главного тренера "Майнца" Бо Генриксена.

Также из-за находки и ее обезвреживания эвакуируют соседние дома. По предварительной информации, покинут дома 4,6 тысяч человек.

В Бундеслиге "Майнц" на текущий момент занимает 15-е место и находится под угрозой вылета в низший дивизион.

Свой следующий матч команда должна сыграть 28 апреля на "Опель Арене" против "Кельна".

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