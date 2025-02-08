Евертон – Борнмут: Забарний зіграв, Миколенко пропустив гру

Ілля Забарний привітав партнера з голом. Фото: "Борнмут"

В Англії пройшли матчі 1/8 фіналу Кубка. У Ліверпулі на "Гудісон Парк" "Евертон" приймав "Борнмут".

З двох українців у цій грі зіграв лише Ілля Забарний, повідомив портал Новини.LIVE.

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A superb result 🔥 pic.twitter.com/iLH5Ni9xwS — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) February 8, 2025

"Борнмут" не залишив шансів суперникам

"Евертон" підходив до цього матчу на серії з трьох перемог, але цього разу грали без Віталія Миколенка, який відчув дискомфорт у литковому м'язі.

"Борнмут" краще почав матч, що призвело до голу. На 19-й хвилині у своєму штрафному майданчику Джеймс Тарковські сфолив на Антуані Семеньйо, який потім реалізував пенальті.

"Борнмут" після голу повністю заволодів ініціативою та подвоїв перевагу наприкінці першого тайму. Тарковські віддав невдалий пас, який перехопив Джеймс Таверньєр. Потім на добиванні забив Деніел Джеббісон.

У другому таймі "Евертон" мав шанси зрівняти рахунок, але команді Девіда Мойєса не пощастило.

Забарний відіграв весь матч, але він виявився для нього посереднім — оцінка 7.0 від SofaScore.

"Евертон" — "Борнмут" — 0:2

Голи: Семеньйо, 23 (пен.), Джеббісон, 43

"Евертон": Пікфорд — О'Браєн, Тарковські, Брантвейт, Янг — Гує (Кін, 85), Гарнер (Іроегбунам, 74) — Ліндстрем (Гаррісон, 65), Дукуре (Алькарас, 65), Ндіає — Бету.

"Борнмут": Аррісабалага — Кук, Забарний, Гюйсен, Керкез — Адамс, Вінтерберн (Клюйверт, 64) — Семеньйо, Крісті (Сілкотт-Даберрі, 90+2), Таверньєр (Уаттара, 78) — Джеббісон (Брукс, 78).

Попередження: Ндіає — Адамс, Керкез, Брукс, Гюйсен

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