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Одноклубник Забарного отримав престижну нагороду в АПЛ

7 лютого 2025 18:12
Олександр Ільющенков - Редактор
Син легенди Барселони отримав престижну нагороду в чемпіонаті Англії
Гравці англійського "Борнмута". Фото: instagram.com/afcb
Олександр Ільющенков - Редактор

У англійській Прем'єр-лізі роздали чергові нагороди. Не обійшлося і без гравців команди українця Іллі Забарного.

Форвард "Борнмута" Джастін Клюйверт визнаний найкращим гравцем січня в АПЛ, повідомляє ліга на своїй сторінці у мережі X.

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У цій номінації він переміг багатьох відомих гравців. Його здобутки за місяць були дуже переконливими. 

За що нагородили Клюйверта

Син легендарного футболіста "Барселони" Патріка Клюйверта зіграв чотири матчі за місяць, у яких забив п'ять м'ячів та віддав дві гольові передачі.

Крім Джастіна Клюйверта, претендентами на нагороду були відразу шість гравців, у тому числі його партнер по команді Дін Гейзен, а також форварди "Манчестер Сіті" Філ Фоден та "Ліверпуля" Коді Гакпо.

"Борнмут" під керівництвом Андоні Іраоли зараз посідає сьоме місце у турнірній таблиці АПЛ. 

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