Син легенди Барселони отримав престижну нагороду в чемпіонаті Англії

Одноклубник Забарного отримав престижну нагороду в АПЛ
У англійській Прем'єр-лізі роздали чергові нагороди. Не обійшлося і без гравців команди українця Іллі Забарного.
Форвард "Борнмута" Джастін Клюйверт визнаний найкращим гравцем січня в АПЛ, повідомляє ліга на своїй сторінці у мережі X.
У цій номінації він переміг багатьох відомих гравців. Його здобутки за місяць були дуже переконливими.
5 goals and 2 assists in the league 🔥— EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) February 7, 2025
A standout month earns Justin Kluivert the January @PremierLeague Player of the Month. pic.twitter.com/wTT2nYKmfn
За що нагородили Клюйверта
Син легендарного футболіста "Барселони" Патріка Клюйверта зіграв чотири матчі за місяць, у яких забив п'ять м'ячів та віддав дві гольові передачі.
Крім Джастіна Клюйверта, претендентами на нагороду були відразу шість гравців, у тому числі його партнер по команді Дін Гейзен, а також форварди "Манчестер Сіті" Філ Фоден та "Ліверпуля" Коді Гакпо.
"Борнмут" під керівництвом Андоні Іраоли зараз посідає сьоме місце у турнірній таблиці АПЛ.
Нагадаємо, колишній форвард збірної України Андрій Воронін пропав з поля зону ЗМІ. Відомо, де він зараз, а також куди переїхав після роботи у Москві.
Легенда київського "Динамо" Олег Блохін вже не працює в УАФ. Дізнайтеся, чим він займається.
Колишній півзахисник киян Сергій Сидорчук розказав дуже цікаву історію про свого колегу по збірній, яка сталася на чемпіонаті Європи.
Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський звернувся з важливим проханням до Ігоря Суркіса напередодні закриття зимового трансферного вікна.
Читайте Новини.LIVE!