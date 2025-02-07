Син легенди Барселони отримав престижну нагороду в чемпіонаті Англії

Гравці англійського "Борнмута". Фото: instagram.com/afcb

У англійській Прем'єр-лізі роздали чергові нагороди. Не обійшлося і без гравців команди українця Іллі Забарного.

Форвард "Борнмута" Джастін Клюйверт визнаний найкращим гравцем січня в АПЛ, повідомляє ліга на своїй сторінці у мережі X.

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У цій номінації він переміг багатьох відомих гравців. Його здобутки за місяць були дуже переконливими.

5 goals and 2 assists in the league 🔥



A standout month earns Justin Kluivert the January @PremierLeague Player of the Month. pic.twitter.com/wTT2nYKmfn — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) February 7, 2025

За що нагородили Клюйверта

Син легендарного футболіста "Барселони" Патріка Клюйверта зіграв чотири матчі за місяць, у яких забив п'ять м'ячів та віддав дві гольові передачі.

Крім Джастіна Клюйверта, претендентами на нагороду були відразу шість гравців, у тому числі його партнер по команді Дін Гейзен, а також форварди "Манчестер Сіті" Філ Фоден та "Ліверпуля" Коді Гакпо.

"Борнмут" під керівництвом Андоні Іраоли зараз посідає сьоме місце у турнірній таблиці АПЛ.

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