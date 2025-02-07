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Одноклубник Забарного получил престижную награду в АПЛ

7 февраля 2025 18:12
Александр Ильющенков - Редактор
Сын легенды Барселоны получил престижную награду в чемпионате Англии
Игроки английского "Борнмута". Фото: instagram.com/afcb
Александр Ильющенков - Редактор

В английской Премьер-лиге раздали очередные награды. Не обошлось и без игроков команды украинца Ильи Забарного.

Форвард "Борнмута" Джастин Клюйверт признан лучшим игроком января в АПЛ, сообщает лига на своей странице в сети X.

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В этой номинации он победил многих известных игроков. Его достижения за месяц были очень убедительными.

За что наградили Клюйверта

Сын легендарного футболиста "Барселоны" Патрика Клюйверта сыграл четыре матча за месяц, в которых забил пять мячей и отдал две голевые передачи.

Кроме Джастина Клюйверта, претендентами на награду были сразу шесть игроков, в том числе его партнер по команде Дин Хейзен, а также форварды "Манчестер Сити" Фил Фоден и "Ливерпуля" Коди Гакпо.

"Борнмут" под руководством Андони Ираолы сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ.

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