Сын легенды Барселоны получил престижную награду в чемпионате Англии

Игроки английского "Борнмута". Фото: instagram.com/afcb

В английской Премьер-лиге раздали очередные награды. Не обошлось и без игроков команды украинца Ильи Забарного.

Форвард "Борнмута" Джастин Клюйверт признан лучшим игроком января в АПЛ, сообщает лига на своей странице в сети X.

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В этой номинации он победил многих известных игроков. Его достижения за месяц были очень убедительными.

5 голов и 2 передачи в лиге 🔥.



Выдающийся месяц зарабатывает Джастин Клюйверт январским @PremierLeague Player of the Month. pic.twitter.com/wTT2nYKmfn - EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) 7 февраля 2025 года

За что наградили Клюйверта

Сын легендарного футболиста "Барселоны" Патрика Клюйверта сыграл четыре матча за месяц, в которых забил пять мячей и отдал две голевые передачи.

Кроме Джастина Клюйверта, претендентами на награду были сразу шесть игроков, в том числе его партнер по команде Дин Хейзен, а также форварды "Манчестер Сити" Фил Фоден и "Ливерпуля" Коди Гакпо.

"Борнмут" под руководством Андони Ираолы сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ.

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