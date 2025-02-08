Эвертон - Борнмут: Забарный сыграл, Миколенко пропустил игру

Илья Забарный поздравил партнера с голом. Фото: "Борнмут"

В Англии прошли матчи 1/8 финала Кубка. В Ливерпуле на "Гудисон Парк" "Эвертон" принимал "Борнмут".

Из двух украинцев в этой игре сыграл лишь Илья Забарный, сообщил портал Новини.LIVE.

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A superb result 🔥 pic.twitter.com/iLH5Ni9xwS - AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) February 8, 2025

"Борнмут" не оставил шансов соперникам

"Эвертон" подходил к этому матчу на серии из трех побед, но на этот раз играли без Виталия Миколенко, который почувствовал дискомфорт в икроножной мышце.

"Борнмут" лучше начал матч, что привело к голу. На 19-й минуте в своей штрафной Джеймс Тарковски сфолил на Антуане Семеньо, который затем реализовал пенальти.

"Борнмут" после гола полностью завладел инициативой и удвоил преимущество в конце первого тайма. Тарковски отдал неудачный пас, который перехватил Джеймс Таверньер. Затем на добивании забил Дэниел Джеббисон.

Во втором тайме "Эвертон" имел шансы сравнять счет, но команде Дэвида Мойеса не повезло.

Забарный отыграл весь матч, но он оказался для него посредственным — оценка 7.0 от SofaScore.

"Эвертон" — "Борнмут" — 0:2

Голы: Семеньо, 23 (пен.), Джеббисон, 43

"Эвертон": Пикфорд — О'Брайен, Тарковски, Брантвейт, Янг — Гуйе (Кин, 85), Гарнер (Ироегбунам, 74) — Линдстрем (Гаррисон, 65), Дукуре (Алькарас, 65), Ндиайе — Бету.

"Борнмут": Аррисабалага — Кук, Забарный, Гюйсен, Керкез — Адамс, Винтерберн (Клюйверт, 64) — Семеньо, Кристи (Силкотт-Даберри, 90+2), Таверньер (Уаттара, 78) — Джеббисон (Брукс, 78).

Предупреждения: Ндиайе — Адамс, Керкез, Брукс, Гюйсен

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