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Боруссія могла виграти, але Реал переміг у фіналі ЛЧ — відео голів

2 червня 2024 06:53
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Боруссія могла виграти, але Реал переміг у фіналі ЛЧ — відео голів
Лука Модріч та Тоні Кроос порахували свої трофеї. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Мадридський "Реал" переміг "Боруссію" з Дортмунда у фіналі Ліги чемпіонів з рахунком 2:0. "Королівський клуб" завоював свій 15-й Кубок чемпіонів в історії, що є абсолютним рекордом.

Команда Карло Анчелотті витримала натиск суперника у першому таймі та двічі забила після перерви, нагадає портал Новини.LIVE.

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Наставник "Реала" не зміг випустити на цей матч Андрія Луніна, який хворів на грип і не встиг відновитися. Тібо Куртуа повернувся у ворота "бланкос". Цей матч став для нього першим у Лізі чемпіонів у рамках цього сезону.

Моменти "Боруссії" та голи "Реала"

Німецька команда домінувала у першому таймі та створила кілька моментів біля воріт Куртуа. Карім Адейемі та Юліан Брандт завдавали ударів з меж штрафного суперника, а Ніклас Фюллькруг і зовсім обіграв голкіпера, але пробив у штангу воріт "Реала".

Карло Анчелотті
Карло Анчелотті вп'яте виграв Лігу чемпіонів. Фото: Reuters/Hannah Mckay

У перерві іспанці провели роботу над помилками та змінили хід матчу. Даніель Карвахаль та Вінісіус Жуніор забили два голи. Голкіпер "Боруссії" Грегор Кобель декілька разів урятував свою команду від розгрому. Наприкінці матчу німецькі футболісти все ж таки забили гол, але суддя не зарахував його через офсайд.

"Реал" уперше у своїй історії виграв Лігу чемпіонів, не програвши жодного матчу у турнірі.

Нагадаємо, Лунін знову виграв Лігу чемпіонів та встановив рекорд українського футболу. 

Перемога "Реала" вивела "Шахтар" у груповий етап Ліги чемпіонів. 

Провалився продаж "Евертона" Миколенка.

Флік хоче прибрати з "Барселони" одразу двох лідерів команди. 

Мудриком цікавиться відомий клуб — трансфер може відбутися після Євро-2024. 

Реал Мадрид
футбол
Ліга чемпіонів
спорт
Боруссія Дортмунд

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