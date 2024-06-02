Боруссия могла выиграть, но Реал победил в финале ЛЧ — видео голов

Лука Модрич и Тони Кроос посчитали свои трофеи. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Мадридский "Реал" победил "Боруссию" из Дортмунда в финале Лиги чемпионов со счетом 2:0. "Королевский клуб" завоевал свой 15 Кубок чемпионов в истории, что является абсолютным рекордом.

Команда Карло Анчелотти выдержала натиск соперника в первом тайме и дважды забила после перерыва, напомнит портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Наставник "Реала" не смог выпустить на этот матч Андрея Лунина, который болел гриппом и не успел восстановиться. Тибо Куртуа вернулся в ворота "бланкос". Этот матч стал для него первым в Лиге чемпионов в рамках этого сезона.

Моменты "Боруссии" и голы "Реала"

Немецкая команда доминировала в первом тайме и создала несколько моментов у ворот Куртуа. Карим Адейеми и Юлиан Брандт наносили удары из пределов штрафной соперника, а Никлас Фюллькруг и вовсе обыграл голкипера, но пробил в штангу ворот "Реала".

Карло Анчелотти в пятый раз выиграл Лигу чемпионов. Фото: Reuters/Hannah Mckay

В перерыве испанцы провели работу над ошибками и изменили ход матча. Даниэль Карвахаль и Винисиус Жуниор забили два гола. Голкипер "Боруссии" Грегор Кобель несколько раз спас свою команду от разгрома. В конце матча немецкие футболисты все же забили гол, но судья не засчитал его из-за офсайда.

"Реал" впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов, не проиграв ни одного матча в турнире.

Напомним, Лунин снова выиграл Лигу чемпионов и установил рекорд украинского футбола.

Победа "Реала" вывела "Шахтер" в групповой этап Лиги чемпионов.

Провалилась продажа "Эвертона" Миколенко.

Флик хочет убрать из "Барселоны" сразу несколько лидеров команды

Мудриком интересуется известный клуб — трансфер может состояться после Евро-2024.