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Боруссия могла выиграть, но Реал победил в финале ЛЧ — видео голов

2 июня 2024 06:53
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Боруссия могла выиграть, но Реал победил в финале ЛЧ — видео голов
Лука Модрич и Тони Кроос посчитали свои трофеи. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Мадридский "Реал" победил "Боруссию" из Дортмунда в финале Лиги чемпионов со счетом 2:0. "Королевский клуб" завоевал свой 15 Кубок чемпионов в истории, что является абсолютным рекордом. 

Команда Карло Анчелотти выдержала натиск соперника в первом тайме и дважды забила после перерыва, напомнит портал Новини.LIVE. 

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Наставник "Реала" не смог выпустить на этот матч Андрея Лунина, который болел гриппом и не успел восстановиться. Тибо Куртуа вернулся в ворота "бланкос". Этот матч стал для него первым в Лиге чемпионов в рамках этого сезона. 

Моменты "Боруссии" и голы "Реала" 

Немецкая команда доминировала в первом тайме и создала несколько моментов у ворот Куртуа. Карим Адейеми и Юлиан Брандт наносили удары из пределов штрафной соперника, а Никлас Фюллькруг и вовсе обыграл голкипера, но пробил в штангу ворот "Реала". 

Карло Анчелотти
Карло Анчелотти в пятый раз выиграл Лигу чемпионов. Фото: Reuters/Hannah Mckay

В перерыве испанцы провели работу над ошибками и изменили ход матча. Даниэль Карвахаль и Винисиус Жуниор забили два гола. Голкипер "Боруссии" Грегор Кобель несколько раз спас свою команду от разгрома. В конце матча немецкие футболисты все же забили гол, но судья не засчитал его из-за офсайда. 

"Реал" впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов, не проиграв ни одного матча в турнире. 

Напомним, Лунин снова выиграл Лигу чемпионов и установил рекорд украинского футбола.

Победа "Реала" вывела "Шахтер" в групповой этап Лиги чемпионов.

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Реал Мадрид
футбол
Лига чемпионов
спорт
Боруссия Дортмунд

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